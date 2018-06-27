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Yavru köpeğe şefkat eli

SARAYKENT ilçesinde traktörün çarpıp kaçtığı yavru sokak köpeğinin bulan gençler köpeğin tedavisi için seferber oldu.

Yavru köpeğe şefkat eli

SARAYKENT ilçesinde traktörün çarpıp kaçtığı yavru sokak köpeğinin bulan gençler köpeğin tedavisi için seferber oldu.

27 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Yavru köpeğe şefkat eli

Traktörün çarpması sonucu sağ arka ayağı kırılan yavru sokak köpeğine Saraykent'te yaşayan Emre Atak ve Sinan Şahin adlı iki arkadaş sahip çıktı. Yol kenarında ayağı kırık sokak köpeğini bulan iki arkadaş veteriner hekim çağırdı. Veteriner Hekim Yavuz Tekin yavru köpeğin sağ ayağının kırıldığını tespit etti. İlçede tedavisi edilemeyen köpeğin karnını süt ile doyuran iki arkadaş köpeği tedavi edilmesi için Yozgat Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na götürdü.  Yozgat'ta yaralı yavru köpeğin tedavisini yapacaklarını anlatan Veteriner Hekim Yavuz Tekin,"Hayvanımız traktör kazası geçirmiş, iki genç arkadaşımız da bulup bize haber verdi. Köpeğimizin sağ arka ayağında kırık mevcut ama hayati bir tehlikesi yok. Yozgat Barınağına götürüp orada tedavi ettireceğiz. Tedaviden sonra köpeğimiz yüzde 90 sağlığına kavuşur. Köpeğimizin herhangi bir travma ve rahatsızlığı yok. Bir ameliyatla kurtulur" dedi. 
Emre Atak da köpeğe öğle saatlerinde bir traktörün çarpıp kaçtığını söyleyerek tedavisi için veteriner hekim çağırdıklarını dile getirdi.

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