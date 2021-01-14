Yatırımların yüzde 80’i tamam

YOZGAT Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen 2021 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, yatırımcı kuruluşlarının geçtiğimiz yıl gerçekleştirdikleri yatırımların genel değerlendirilmesi yapıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat’ta Ulaştırma ve Haberleşme sektöründe 41 ayrı projenin 6,4 milyar lira proje bedellinin bulunduğunu söyledi. Tarım sektöründe 69 projenin bedelinin 2 milyar lira olduğunu kaydeden Vali Polat, enerji sektöründe ise 225 milyon lira proje bedelli 8 projeyle ilgili çalışmaların yapıldığını anlattı. Polat, eğitim sektöründe 189 milyon lira proje bedelli 20 proje, sağlık sektöründe 142 milyon lira proje bedelli 10 proje, imalat sektöründe 26 milyon lira proje bedelli 3 projenin bulunduğuna vurgu yaptı. Vali Polat, ‘’Diğer kamu hizmetleri-sosyal sektöründe 648 milyon lira proje bedelli 97 proje, diğer kamu hizmetleri-iktisadi sektöründe 81 milyon lira proje bedelli 6 proje bulunuyor. Toplamda ise, 9,8 milyar lira proje bedelli 254 proje ilimizde uygulanmıştır’’ dedi. Projelerin 2020 yılı ödeneğinin 2,2 milyar lira olduğunu da kaydeden Vali Ziya Polat, Ulaştırma-haberleşme sektöründe 1,4 milyar lira, tarımda 127 milyon lira, diğer kamu hizmeti-sosyal sektöründe 105 milyon lira, enerjide 54 milyon lira, eğitimde 44 milyon lira, sağlıkta 17 milyon lira harcama yapıldığını anlattı. Vali Polat, diğer kamu hizmetleri – iktisadi sektöründe 14 milyon lira, imalatta 1,7 milyon lira olmak üzere, 1,8 milyar lira harcama yapıldığını, nakdi gerçekleşme oranının yüzde 80’i bulduğuna dikkat çekti. Vali Polat, ‘’254 projeden, 74’ü tamamlandı, 129 projeyle ilgili çalışmalar devam ediyor, 32 proje ihale aşamasına getirildi, 18 projeye başlanılmadı, bir proje de tasfiye edilmiştir” diye konuştu. Vali Polat’ın konuşmasının ardından, yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcileri, yatırımları ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.