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Yozgat
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‘Yatırımların takipçisiyim’

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat’ta devam eden genel ve yerel yatırımlara ödenek tahsisi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’i ziyaret etti.

10 Mart 2022 Perşembe 00:07
‘Yatırımların takipçisiyim’

Başer, Yozgat’a yapılacak genel ve yerel yatırımların gerçekleşmesi konusunda gayret, destek ve katkılarının yanı sıra ödenek sorunlarının çözümü için de çalışma yaptıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda gerçekleşen ziyarette Şenel‘e Yozgat ile ilgili bütçe talepleri hakkında bilgiler aktaran Başer, kamu kurumları ve belediyelerin hizmet ve yatırımların gerçekleşmesi amacıyla ödenek talebini iletti.
Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başer, “Yozgat’ta merkezi yatırımların yanı sıra belediyeler aracılığıyla yürütülen yatırımların ve hizmetlerin takipçisiyiz. Yozgat’ın gelişimi ve kalkınmasına yönelik yoğun çaba ve gayret içerisindeyiz. Özellikle belediyelerin yaşadığı kaynak ve ödenek sorunlarının çözüme kavuşması ve projelerin gerçekleşmesi için yoğun görüşmelerde bulunduk. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel ile yapmış olduğum görüşmede Yozgat merkez ve ilçe belediyelerin yanı sıra belde belediyeleri ve kamu kurumlarının kaynak ve ödenek taleplerin ilettik. AK Parti iktidarı ile Yozgat’ın büyük hizmetlere kavuştu ve bundan sonra da hizmet almaya devam edecek” ifadelerini kullandı. İktidarları döneminde Yozgat’ın yatırım, hizmet ve destek almaya başladığına vurgu yapan Başer, Yozgat’a, cumhuriyet tarihi boyunca yapılan yatırım ve hizmetlerden daha çok yatırım ve hizmet gerçekleştirdiklerini söyledi.  Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yozgat’ı sevdiğine dikkat çeken Başer, “Yozgat AK Parti iktidarı ile kimlik değiştirdi, kabuğunu kırdı. Yozgat’ın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi ve değişimi için her işin, her projenin ve yatırımın ısrarlı takipçisi olacağız” dedi. 
 

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