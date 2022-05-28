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YATIRIMLARIMIZ ARTIYOR

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yozgat Destek Ofisi tarafından yapılan incelemeler sonucunda Yozgat’ta her geçen gün büyüyen bir yatırım ekosistemi olduğu gözlendi.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:18
YATIRIMLARIMIZ ARTIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yatırım Teşvik İstatistikleri incelendiğinde, Yozgat’ta her geçen gün büyüyen bir yatırım ekosistemi olduğu bildirildi. Yatırım Teşvik Sistemi açısından 5’inci bölgede yer alan Yozgat’ın düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerine bakıldığında da geçtiğimiz yıl içerisinde 32 adet belge verildiği kaydedildi. İstatistikler incelendiğinde 2019-2021 yılları arasında Elektrik Üretimi, İletimi ve Dağıtımı, Genel Kamu Hizmetlerine yönelik her sene yatırımlar yapılırken, 2019 yılında Depolama ve Ambarlama Hizmetleri, 2020 yılında Tıbbi ve Cerrahi Teçhizat ile Ortopedik Araçların İmalatı, 2021 yılında ise Sebze Meyve ve Kültür Bitkileri ile Fidanlık Ürünlerinin Yetiştirilmesine yönelik yatırımlar yapıldığı ortaya çıktı. ORAN Yozgat Destek Ofisi Koordinatörü Doğu Sezen, Yozgat’ta 2019 yılında 16 adet, 2020 yılında 22 adet ve 2021 yılında 32 adet Yatırım Teşvik Belgeleri düzenlendiğini söyledi. 2019 yılında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri alt sektörleri incelendiğinde 1’inci sırada Depolama ve Ambarlama Hizmetleri, 2’inci sırada Elektrik Üretimi, İletimi ve Dağıtımı, 3’üncü sırada ise Genel Kamu Hizmetleri yer aldığını vurgulayan Sezen, ‘’2020 yılında 1’inci sırada Elektirik Üretimi, İletimi ve Dağıtımı, 2’inci sırada Tıbbi ve Cerrahi Teçhizat ile Ortopedik Araçların İmalatı ve 3’üncü sırada ise Genel Kamu Hizmetleri ve Trikotaj (Örme) ürünlerinin imalatı yer almaktadır. 2021 yılında da 1’inci sırada Elektrik Üretimi, İletimi ve Dağıtımı, 2’inci sırada Genel Kamu Hizmetleri ve 3’üncü sırada Sebze Meyve ve Kültür Bitkileri ile Fidanlık Ürünlerinin Yetiştirilmesi yer almaktadır’’ dedi. 
Ana Sektörlere göre sıralama yapıldığında 2019 yılında Hizmetler-İmalat-Enerji-Tarım, 2020 yılında İmalat-Enerji-Hizmet-Tarım, 2021 yılında İmalat-Hizmet-Enerji-Tarım-Madencilik olarak sıralandığının altını çizen Sezen, ‘’Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2017 ve 2022 Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması araştırmaları kapsamında Yozgat’tan Aydıncık ve Kadışehri ilçeleri 6’ıncı kademe ilçeler arasında yer almış olup, Organize Sanayi Bölgelerinde sağlanan desteklerden yararlanabilecektir’’ diye konuştu. •İhsan Çelikkaya•

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YATIRIMLARIMIZ ARTIYOR
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