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YATIRIMLARI KONUŞTULAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’yi makamında kabul ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi edindi. Millet Bahçesi, tarihi Çapanoğlu Büyük Cami çevre düzenlemesi gibi devam eden projelerin son durumu hakkında bilgi alan Oktay, planlanan yeni projeler konusunda gerekli desteğin verileceğini, Yozgat’ın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında üzerlerine düşeni yapacaklarını bildirdi.

26 Şubat 2021 Cuma 00:03
YATIRIMLARI KONUŞTULAR

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul ederek, Yozgat’ta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi Oktay’ı bilgilendiren Köse, Yozgat için hayati önem taşıyan, şehrin kaderini değiştirecek birçok projenin hayata geçmesi için ilgili bakanlıklarla birebir görüşüp, sürecin hızlanmasını konusunda destek talep etti. Köse, ziyarette 2020 yılı çalışmaları değerlendirmesini yaparak, 2021 yılında gerçekleştirecekleri, yakın zamanda başlayacak çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunduğunu bildirdi. Köse, ‘’2020 yılından devam eden ve 2021 yılında hayata geçireceğimiz, Menekşe Evler Kentsel Dönüşüm ve Millet Bahçesi, Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenleme Çalışması hakkında son durum hakkında bilgilendirme yaptım. Bunun dışında Gençlik ve Kültür Merkezi, Hal İkinci Etap İş Merkezi, Belediye İş Merkezi, Hasta Yakını Konukevi, Mahalle Konakları, 10 Mahalleye 10 Semt Sahası ve Mahalle Parkları projelerimizi de Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza arz ettik. Bu çalışmalarımızın dışında Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın destekleriyle iki büyük projemizde daha önemli gelişmeler kaydettik.  Güneş Enerji Santrali projemizle kendi elektriğimizi kendimiz üretecek ve kuracağımız iki santralimiz faaliyete geçtikten sonra yıllık belediyemize 18 Milyon lira gelir kazandıracağız’’ dedi. Köse, halkın sağlığı için başlattıkları altyapı seferberliği kapsamında da şehrin kanserojen asbestli borulardan kurtarıp, altyapı ve içme suyu hattını tamamen değiştireceklerini, kanalizasyon hattını yenileyeceklerini bildirdi. Köse, ‘’Çalışmalarımıza yakın ilgi alaka gösteren ve hemşehrilerimize selamlarını ileten Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a teşekkür ediyorum. Güçlü hükümet, güçlü belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürecek, hep birlikte şehrimize değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 

PROJELER HAZIR

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, devam eden tarihi Çapanoğlu Büyük Cami çevre düzenlemesi ve Millet Bahçesi projelerinin son durumu hakkında bilgi verdi, yapılacak yeni projeleri anlattı. Başkan Köse, hal bölgesinde bulunan eski kullanışsız işyerlerini yıkacaklarını, yerine estetik mimarisiyle göz dolduran kullanışlı bir iş merkezi projesini hazırladıklarını bildirdi.  
 

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