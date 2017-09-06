Yatırımları inceleyecekler

Yozgat Valiliği’nin oluşturduğu bir ekibin yapacağı teknik geziyle, Avusturya’da bulunan jeotermal kaynaklar üzerine yapılan termal yatırımlar incelenerek, Yozgat’taki jeotermal kaynakların değerlendirilmesi ve turizme kazandırılması için reçeteler hazırlanacak.

İl Genel Meclisi’nin Eylül ayı oturumunda gündeme gelen konuyla ilgili konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın da katılacağı teknik geziye iki tane İl Genel Meclisi Üyesinin de katılım göstereceğini bildirdi.

Halil Şahbaz, “Gezinin amacı Avusturya’da başta jeotermal yatırımlar olmak üzere, yatırım ve önemli projeler gezilerek, inceleme yapılacak. Bu doğrultuda Yozgat’a da jeotermal yatırım yapma konusunda fikir edinme ve iyi örnekleri yerinde görme imkanı söz konusu olacak” diye konuştu.

