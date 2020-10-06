Yatırımları gezdi

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Çayıralan İlçesinde istihdama önemli katkı sağlayan tesislerde incelemelerde bulunup, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Polat, Çayıralan ilçesinde bulunan su dolum tesislerini gezdi. Tesisler hakkında, tesisin kuruluşunda büyük emeği bulunan Süleyman Kandemir, Vali Polat’a bilgi verdi. Çayıralan İlçesi’nde bulunan tesisin, Kaynarpınar kaynağından doğal yapısı bozulmadan şişelenmekte olduğu kaydedildi. 4 bin 550 metrekare kapalı, toplam 65 bin metrekare alana kurulu olan tesiste bardak, pet ve damacana ambalajlarında, günlük 700 ton üretim yapılabildiği bildirildi. Tesiste 37 kişinin istihdam edildiği şu anda saatte 40 ton doğal mineralli su üretimi yaptığı öğrenildi. Vali Ziya Polat, Çayıralan ilçesinde 50 kişiye iş imkanı sağlayan, filtreli maske üretiminde ülkemizde beş firma arasında yer alan Maske fabrikasını da ziyaret etti. Vali Polat, firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alarak kolaylıklar diledi. Vali Polat, firma yetkililerine istihdama katkı sağlamalarından dolayı teşekkür etti.