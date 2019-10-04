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Yatırımlara takip

AKDAĞMADENİ ilçesinde, 2019 yılı yatırım izleme toplantısı yapıldı. Toplantıya Kaymakam Murat Kaplay başkanlık etti.

Yatırımlara takip

AKDAĞMADENİ ilçesinde, 2019 yılı yatırım izleme toplantısı yapıldı. Toplantıya Kaymakam Murat Kaplay başkanlık etti.

04 Ekim 2019 Cuma 00:00
Yatırımlara takip

Toplantıya İlçe Özel İdare Müdürü Duran Erbek, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Yıldırım ile Muhtarlar katıldı.Kaymakam Murat Kaplay, toplantıya katılanlarla tanışmasının ardından, muhtarlardan köylerin sorunlarıyla ilgili bilgi aldı. Kaymakam Kaplay, sorunların giderilmesi için gereken çalışmaların ivedilikle yapılacağını belirterek, bu konuda ilgili kurum amirlerine gerekli talimatları verdi. Yapılacak yatırımların öncelik sırasına göre yapılacağını belirten Kaymakam Murat Kaplay, toplantı sonunda katılan herkese teşekkür ederek, sorunların giderilmesi için gerekenlerin yapılması konusunda takipçi olacağını belirtti.

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