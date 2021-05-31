Yatırımlara start verildi

2021 Mali yılı yatırım programı kapsamında programa alınan Kadışehri Hanözü Köyünde birinci kat asfalt çalışması ile diğer bölgelerde programa alınan çalışmalara da start verildi. Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, KÖYDES ile ilgili çalışmaların program dahilinde devam edeceğini bildirdi. Yozgat Valisi Ziya Polat da, 2021 yılında Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi için Yozgat'a 30 milyon 552 bin lira ödenek tahsisi yapıldığını hatırlattı. Bazı ilçelerdeki hizmetlerin ihalelerinin yapıldığını, bazılarının da ihale aşamasında olduğunu kaydetti. Polat, ‘KÖYDES tarafından gönderilen ödeneğin ilçelerimizin nüfusuna göre aktarımını yaptık. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz” dedi.