Yatırımlara devam

İlçenin en önemli ve büyük yatırım projelerinden olan hayvan pazarı üzerinin güneş enerjisi panelleriyle kapatılması, tarihi hamam restoresi ve yüzme havuzu inşat çalışmalarına hız verildi. Boğazlıyan ilçesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan hamam ve Reşat Tuna Tuncel Caddesi üzerindeki Yukarı Mahalle Cami restore çalışmalarının devam ettiğini belirten Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, restore çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Başkan Erdal, Güneş Enerji Santrali tesisiyle ilgili çalışmaların da aralıksız devam ettiğini bildirdi. Erdal, mevcut hayvan pazarı sahasının üzerinin sistemle kapatılıp, elde edecekleri güneş enerjisiyle belediyeye ciddi bir gelir sağlayacaklarını ifade etti.