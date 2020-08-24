YATIRIMLARA DEVAM

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Yozgat Milletvekili Başer, inşaatına başlanılan TOKİ konutları inşaatı ile birlikte bir dizi ziyaretlerde bulundu.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 00:28
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AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, 643 dairelik TOKİ konutları inşaatı ile birlikte bazı yatırımları gezip, incelemelerde bulundu. Başer, AK Parti iktidarıyla Yozgat'ın dört bir köşesinin modern TOKİ konutlarıyla donatıldığını söyledi. Başer, Yozgat merkez ve ilçelerinde TOKİ konutlarının yapıldığını, vatandaşın rahat ve huzur içinde bu sıcak yuvalarında oturduklarını belirtti. Başer, "Şimdi de merkez Mutafoğlu Mahallesi 2. mıntıkada içerisinde sosyal donatıları, ticaret merkezi ve caminin yer aldığı 451'i 2+1 konut, 192'si de 3+1 olmak üzere 643 konut bulunuyor. Kısa bir süre önce başlayan inşaat çalışmaları 13 Mart 2022'de tamamlanacak. Ancak müteahhit firma konutları 2021 yılı içerisinde tamamlayıp teslim etmeyi planlıyor" dedi.  Başer, konutların inşaatıyla birlikte altyapı konusunda da kurumlarla görüşmeler yapıldığını anlatarak, "Doğal gaz, elektrik, telefon ve internet altyapılarının da konutların tamamlanmasıyla birlikte hazır olması için kurum yetkilileriyle görüşmeler yapıldı. Bu altyapı çalışmaları konutlarla aynı zamanda tamamlanmış olacak. Artı bir bekleme süresi olmayacak" diye konuştu. 
EĞİTİM MERKEZİ
Yozgat Milletvekili Başer, Yozgat Adalet Eğitim Merkezi inşaatını da gezerek, müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı. Başer, "İlimizde yapılan Adalet Eğitim Merkezi inşaatı tamamlanmış durumda ve önümüzdeki ay kabul işlemleri başlayacak. Ondan sonra da hizmete açılması planlanıyor. Bu merkezimiz de sosyal, kültürel yönden kentimize büyük değer katacak" ifadelerini kullandı. Başer, Hakim, Savcı ve Adalet Bakanlığı Personelinin eğitim göreceği 328 Odalı, 19 Derslikli, içerisinde spor salonu, konferans salonu, Türk ve Fin hamamı, seyir terası gibi daha birçok ünite bulunan Yozgat Adalet Eğitim Merkezi inşaatında ince işçiliklerin bitmek üzere olduğunu, yılsonuna kadar hizmete açılabileceğini sözlerine ekledi. 
KENEVİR BİTKİSİ
Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Bozok Üniversitesi kenevir araştırmalarını yürüttüğü ekim alanında da incelemelerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Başer’e eşlik edip, bilgi verdi. Denemelerin amaç ve hedefleri hakkında bilgi alan Başer, çalışmaların etkileyici olduğunu, Yozgat'a hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Başer, Yozgat için Endüstriyel Kenevir çalışmalarının büyük önem arz ettiğini, Yozgat'ın kalkınmasını büyük katkı sağlayacağına olan inancını ifade etti. 

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