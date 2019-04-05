Yatırımlar tamamlanacak

Yılın ilk Koordinasyon Kurulu toplantısında, başlatılan yatırım ve projelerin tamamlanarak hizmete gireceği bildirildi. Toplantıda 2019 yılının ilk üç aylık dönemi değerlendirildi. Yozgat Valisi Kadir Çakır, başlayan iş ve projelerin 2019 yılında da takibinin yapılacağını ve tamamlananların halkın hizmetine sunulacağını ifade etti. Toplantıya katılan yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcileri de iş ve inşaat sezonunun başladığını anlatarak, kısmi ödenek sıkıntılarının aşılmasıyla projelerin tamamlanacağını aktardılar.