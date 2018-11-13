Yatırımlar şekilleniyor

Başkan Arslan, Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, yapımı tamamlanarak hizmete sunulan Yozgat Parkı ile birlikte yapımı devam eden Otopark, Hal ve Ticaret Merkezi binası inşaatlarını gezdirip, son durumları hakkında bilgi verdi. Başkan Arslan, toplam 40 milyon lira tutarındaki bu üç büyük çalışmanın önemli bir ihtiyaç cevap vereceğinin altını çizdi. Başkan Arslan, otopark sorununa önemli düzeyde çözüm getirmesi beklenilen 400 araçlık otopark inşaatında çalışmalara hız verildiğini, aynı şekilde Hal ve Ticaret Merkezi binasının da kaba inşaatının tamamlanıp, düzenleme çalışmalarının devam ettiğini anlattı.