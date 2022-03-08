Yatırımlar konuşuldu

Yapılan toplantıya Belediye Başkanı Celal köse, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve icracı müdürler katıldı. Toplantıda Yozgat genelinde tamamlanan çalışmalar ve devam eden yatırımlar ile projeler konuşuldu. Vatandaşların isteklerinin göz önünde bulundurulduğunu belirten Köse,” Yozgat’ımızın çehresini değiştirecek, değer katacak projelerimiz için hemşehrilerimizinde isteklerini göz önünde bulundurarak çalışmalarımıza yön veriyoruz. Toplantımızın kadim şehrimiz ve hemşehrilerimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.