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YATIRIMLAR KONUŞULDU

Yozgat’ta 2021 yılı 4’üncü Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında yapılan toplantıda yatırımlar ve bedelleri hakkında bilgi verildi.

22 Ocak 2022 Cumartesi 00:23
YATIRIMLAR KONUŞULDU

Yozgat Valiliği Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Vali Polat, 341 proje için, 113 milyar 700 milyon lira proje bedeli kullanıldığını belirterek, ‘’Ulaştırma ve haberleşme sektöründe, 8 milyar 3 milyon lira proje bedelli 52 adet proje, tarım sektöründe, 3 milyar 6 milyon lira proje bedelli 97 adet proje, enerji sektöründe, 223 milyon 100 bin lira proje bedelli 9 adet proje, eğitim sektöründe, 296 milyon 900 bin lira proje bedelli 32 adet proje, sağlık sektöründe 151 milyon 800 bin lira proje bedelli 13 adet proje, turizm sektöründe 890 bin lira proje bedelli 3 adet proje, imalat sektöründe, 25 milyon 200 bin lira proje bedelli 1 adet proje, diğer kamu hizmetleri-sosyal sektöründe, 807 milyon 300 bin lira proje bedelli 124 adet proje, diğer kamu hizmetleri-iktisadi sektöründe 125 milyon 500 bin lira proje bedelli 10 adet proje olmak üzere, 113 milyar 700 milyon lira proje bedelli, toplam 341 proje uygulanıyor’’ diye konuştu. Projelerin 2021 yılı ödeneğinin 2 milyar 500 milyon lira olduğunu söyleyen Polat, ‘’2021 yılı 4’üncü Dönem sonu itibariyle: Ulaştırma-haberleşme sektöründe 934 milyon lira, tarımda 409 milyon lira, enerjide 62 milyon lira, eğitimde 41 milyon lira, sağlıkta 19 milyon lira, imalatta 15 milyon lira, diğer kamu hizmet-sosyal sektöründe 153 milyon lira, diğer kamu hizmetleri-iktisadi sektöründe 42 milyon lira, turizm sektöründe 888 bin lira olmak üzere, 1.6 milyar lira harcama yapılmış olup nakdi gerçekleşme oranı yüzde 27.69’dur’’ dedi. 341 projeden, 146’sının tamamlandığını, 119’unda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Polat, 45 projenin ihale aşamasında, 27 projeye ise başlanılmadığını ve 4 projenin de tasfiye edildiğini belirtti. Daha sonra toplantıda yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcileri, yatırımları ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. •Sümeyye İlhan•

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