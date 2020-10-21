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Yatırımlar devam ediyor

YOZGAT İl Koordinasyon Kurulu üçüncü dönem toplantısı Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında yapıldı.

21 Ekim 2020 Çarşamba 00:40
Yatırımlar devam ediyor

Yatırımcı kurumların Bölge Müdürleri, İl Müdürleri ile birlikte Belediye Başkanları ve Kaymakamların katıldığı toplantıda Yozgat’a yapılan yatırımların son durumu hakkında bilgiler verildi. Vali Polat, 9,5 milyon lire değerinde 239 projenin bulunduğunu ifade etti. Projelerin 2020 yılı ödeneğinin 2,4 milyon lira olduğuna vurgu yapan Polat, üçüncü dönem sonu itibariyle ise 1,1 milyar lira harcamanın yapıldığını ve nakdi gerçekleşme oranının da yüzde 45 olduğunu ifade etti. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat’ta uygulanan 239 projeden 38’inin tamamlandığını, 148’inin projedeki çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, ‘’32 Proje ihale aşamasında, 20 projenin çalışmasına başlanırken 1 proje ise tasfiye edilmiştir’’ dedi.  

Anahtar Kelimeler:
Yatırımlar Devam Ediyor
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