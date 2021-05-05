Yatırımlar devam ediyor

Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’Yeni Hizmet Binası inşaatında birinci kat galeri boşluğu ve ikinci katın demirlerinin bağlanmasına başlanıldı’’ dedi. İnşaat çalışmalarını denetleyen Başkan Açıkel, yeni iş merkezi ve hizmet binasının tamamlanıp, hizmete açılmasıyla ilçeye farklı bir görüntü kazandırıp, hareketlilik sağlayacağını bildirdi. Başkan Açıkel, bu arada doğalgaz, yol tamir ve bakım, su arıza, bakım, pazaryeri dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Açıkel, Nevzat Şener Bulvarı üzerinde çim biçme çalışmalarıyla birlikte, zabıtaların da HES kodu ve Covit19 tedbirlerine yönelik kontrol çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.