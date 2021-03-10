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Yatırımlar denetlendi

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, verilen mali destekle projelerini hayata geçirmeye çalışan işletmeleri ziyaret etti.

10 Mart 2021 Çarşamba 00:10
Yatırımlar denetlendi

Türker, Yerköy ilçesinde 120 büyükbaş hayvan kapasiteli Zeynep Pektaş Süt Üretim tesisi inşaatını gezip bilgi aldı. TKDK İl Koordinatörü Türker, üretimi desteklemeye devam ettiklerini belirterek, hayvancılık alanında 27 projenin inşaatının devam ettiğini kaydetti. Türker, ‘’Yozgat Tarım ve Hayvancılığı gün geçtikçe gelişiyor. Üretim arttıkça tesislerimizin sayısı da artıyor. Sizin de hayallerinizi gerçekleştirmek için 10. Çağrı projelerinizi bekliyoruz’’ dedi. Türker, geçtiğimiz yıl hibe destekleriyle üreticilerin yanında olduklarını, gelişen Türkiye’nin üreten ellerini bu yıl da desteklemeye devam edeceklerini anlattı. 

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Yatırımlar Denetlendi
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