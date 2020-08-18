YATIRIMCIYI KAÇIRIYORLAR!

SANAYİ-Üniversite işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik atılması gereken adımların taraflarını oluşturan Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası ile Yozgat Bozok Üniversitesi yönetimleri arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin kenevir bitkisinin işlenmesi konusunda yatırımcılara yönelik yaptığı girişimlerde, toplantılarda, ziyaretlerde sivil toplum kurulu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nı yok sayması tepkiyle karşılandı. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Yozgat Bozok Üniversitesi yönetimini, yerel yatırımcıları küstürüp, kaçırmakla suçladı. Çelik yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi, ilimizin gelişmesi, kalkınması, sosyal ve ekonomik yönden daha iyi noktalara gelebilmesi yönünde atılan, atılacak adımlara destek olması gerekirken, son aylarda Yozgat’ta her şeye rağmen kalmayı, burada yatırım yapmayı tercih eden işadamlarını, ilin en büyük sivil toplum kuruluşlarını hiçe saymaktadır’’ dedi.

MEYVELER ALINIYOR

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çelik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın öncülüğünde bugüne kadar Yozgat’a istihdam yaratacak, ekonomisin güçlendirip, üretimiyle hem ülke hem de Yozgat ekonomisine katkı sağlayacak yatırımların gelmesi noktasında bir dizi çalışmalar yapıldığını, bunun sonucunda da meyvelerin alınıp, alınmaya da devam edildiğinin altını çizdi. Çelik, ‘’Yıllardır; dolmaz dediler, yıllardır; Yozgat’ta üretim olmaz dediler, kapalı kapılar ardında başka, kamuoyuna başka konuştular. Biz göreve geldiğimizde 900 çalışanı olan OSB bugün 3 bin 500’e çıktı. Demek ki siz şehrinizi iyi anlatırsanız siz gücünüzün farkında olursanız doğru yol izlerseniz Yozgat’ta üretimde olur sanayicide gelir’’ ifadelerini kullandı.

KENEVİRİ KİM

İŞLEYECEK

Çelik, TSO olarak ‘Yozgat’ın Kenevirini Çorum mu işleyecek?’ diye sorduklarını belirterek, ‘’Komşu ilimizden ve yurdun farklı bölgelerinden hatta yurtdışından Yozgat’a yatırım yapmak için gelmek isteyenlere karşı bir duruş için değil, üniversite yönetiminin yanlış, anlamsız tavrını ortaya koymak adına bu soruyu sormak durumunda kalmaktayız.

Yozgat’ta bulunan yatırımcıları da küstürmek, Yozgat’tan uzaklaştırmaya yönelik adımlar atması da affedilir bir durum değildir’’ diye konuştu. Çelik, Bozok Üniversitesi yönetiminin son aylardaki tutum ve davranışının kamuoyu tarafından da takip edilip, tepkiyle karşılandığına vurgu yaptığı açıklamasında, üniversite hastanesi içerisindeki kantin ile kampüs yerleşkesindeki sosyal tesis adı altında lokanta açıldığını, bunlara halkın ciddi tepkiler gösterdiğini belirtti. Çelik, şimdide Yozgat’ta üretilecek olan ve Bozok Üniversitesinde geliştirilecek kenevir ürünlerinin patentlerini, gelişecek ürünleri Çorumlu bir firmaya verilmesi yada bu tarz çalışmalar yapılmasının Yozgat sanayicisinde ciddi bir rahatsızlık yarattığını bildirdi. Çelik, Bozok Üniversitenin içinde işletilen restoranın, kantinin ihalesiz verilmesi, bu işletmeleri bir dernek adı kullanılarak kiralanmasının da Yozgat’ta konuşulan ve tepkiyle karşılanan bir konu olduğuna işaret etti.

YOZGATLI SAF DIŞI

BIRAKILIYOR

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çelik, üniversite yönetiminin Yozgat esnafını ve sanayicisini hiçe sayarak, saf dışı bırakarak bu tür çalışmalarına devam etmesine ‘dur’ denilmesini istedi. Çelik, ‘’Türkiye’de tercih edilebilir üniversiteler sıralamalarında sondan 4. olan bir üniversite gerçeği ortadayken, eğitim ve öğrencilerin gerek yaşamsal gerek eğitim alanında bit çok sıkıntıları ve çözülmesi gereken problem varken üniversite yönetiminin ne yapmak istediğini anlamak mümkün değil. Bozok Üniversitesi yönetimini 3 kez ziyaret etmemize, Yozgat’ın ekonomik kalkınmasında hazırladığımız birçok proje ve çalışmaları sunmamıza rağmen TSO’nun kapısını bulamayan rektör, belli ki Çorumu ve Çorumlu iş adamlarını daha kolay bulabilmektedir. Bu zamana kadar Yozgat’ın sanayisinin ve üretiminin önünde engel olan bir zihniyetin yine sahneye çıktığını görmekteyiz. Bu sefer buna asla izin vermeyeceğiz. Bu zamana kadar sessiz kaldığımız tüm konularda artık sesimizi yükselteceğiz’’ şeklinde konuştu.