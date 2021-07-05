YATIRIMCIYA DESTEK

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçede üretime başlayan tekstil tesisini ziyaret ederek, şirket yöneticileri ve çalışan personel ile bir araya gelip, belediye olarak istihdama yönelik yatırım yapmak isteyenlere destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Akdağmadeni ilçesinde açılan tekstil işletmesini ziyaret eden Belediye Başkanı Nezih Yalçın, tesisi gezdi, çalışan personelle bir araya gelerek sohbet etti. Yalçın, ilçede istihdamın arttırılması, işsizliğin önlenmesi amacıyla belediyeye ait açık semt pazarını büyük bir revizyonla tekstil yatırımı için hazır hale getirdiklerini hatırlattı. Yalçın, ‘’Pekmez Deresi mevkiinde yer alan eski semt pazarının fabrika binasına dönüştürülmesi için başlattığımız çalışmalar kısa süre önce tamamlandı. İstihdamı arttırmak, ilçemize yatırımcı getirmek için yaptığımız görüşmeler ve araştırmalar sonucunda Akdağmadeni’mize yaklaşık 300 kişinin çalışabileceği bir tekstil fabrikası kuruldu’’ dedi. Mevcut durumda 160 kişinin istihdam edildiğine vurgu yapan Belediye Başkanı Yalçın, göreve başladıkları andan itibaren amaçlarının merkezinde insan olan, bugünü kurtaracak değil yarını inşa edecek çalışmalar yapmak olduğunun altını çizdi. Yalçın, ‘’Akdağmadeni Belediyesi olarak önce gönüllere girmek daha sonra ilçemizin acilen giderilmesi gereken sorunlarına odaklanarak çözüm üretmeyi asli vazifemiz olarak gördük. Hiçbir vatandaşımızın işsizlikten dolayı Akdağmadeni’nden ayrılmasını, gurbete gidip zorluk yaşamasını istemiyoruz. Bundan dolayı büyük bir yatırımla sadece vatandaşlarımıza iş alanları oluşturmak için tasarladığımız 2 bin 400 metrekare alt kat, bin metrekare asma kat olmak üzere 3 bin 400 metrekarelik kapalı alandan oluşan fabrika binamızı Akkon Tekstil Firmasına tahsis ettik. Burada çalışanlar olarak sizlere düşen görev işinizi hakkıyla yapmanızdır. Belediye olarak sizlerin ve Fabrika sahibi Servet Uzak Bey’in yanında olmaya devam edeceğiz. Ortak amacımız daha çok vatandaşımızın iş sahibi olması, ilçemizde yeni istihdam imkanları oluşmasıdır. Hiç bir dedikoduya mahal vermeden, birlik ve beraberlik içinde çalışacağınızdan şüphem yok’’ ifadelerini kullandı.