YATIRIMCIYA DAVET

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Boğazlıyan Belediyesi tarafından yaptırılan kapalı yüzme havuzunun açılışına katılmak üzere geldiği Yozgat’ta Boğazlıyan ile birlikte Çandır ve Çayıralan ilçelerini de gezerek, incelemelerde bulundu, bilgiler aldı. Oktay, bölgede bulunan değerlerin ekonomiye kazandırılması noktasında hazırlanan projeler hakkında bilgiler aldıktan sonra, yatırımcıların kaynakları değerlendirmeleri noktasında bölgede yatırım yapmaya davet etti. Oktay, baba ocağında, hemşehrileriyle olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, terör olaylarına değinen konuşmasında, "Çocuk yaşta kızlarımızı kaçırıp dağlarda teröre alet eden, şehirde de sözüm ona 'kadın hakları savunuculuğu' taslayan ikiyüzlülerden soracak hesabımız var" dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğazlıyan ilçesinde Cavlak Termal kaynakların bulunduğu alan ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi alanını gezip, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’dan bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğazlıyan Belediyesi tarafından yapılan yüzme havuzu açışını yaptı, burada bir kız çocuğunu kucağına alıp, oyuncak hediye etti. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Oktay, daha sonra Çandır ve Çayıralan ilçesine geçerek, buradaki kaynaklarda incelemelerde bulundu. Bölgenin ormanlık alan bakımından zengin olduğu kadar yer altı zenginliklerinin bulunduğuna da dikkat çekilerek, bunların ekonomiye kazandırılması gerektiğine vurgu yapıldı, yatırımcıların bu kaynakları değerlendirmeleri istendi.



Oktay, geçen 17 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan hizmetler ve gerçekleştirilen reformlarla Türkiye'yi egemenliğini her anlamda kullanabilen bir ülke haline getirdiklerini vurguladı.



Oktay, "Bunu maruz kaldığımız onca saldırıya, tuzağa ve tehdide rağmen yaptık. Sizlerle birlikte yaptık. Bugün 81 il 82 milyon dimdik ayaktaysak, bunu sizler gibi haktan, hakikatten yana olan vatandaşlarımıza ve 17 yılda kat ettiğimiz mesafeye borçluyuz. Artık vesayetlerin zayıflattığı kırılgan bir Türkiye değil, her türlü manipülasyona karşı dimdik ayakta kalan güçlü bir Türkiye var. Döviz kuru istikrarı yakaladı ve bankalar ardı ardına faiz indirimi açıklıyor" dedi.



Oktay, yıllık ihracatın 170 milyar doların üzerine çıktığını, yükselmeye de devam etiğine dikkat çekti, her türlü oyunlara, her türlü saldırılara rağmen dimdik ayakta duran bir Türkiye ve ekonomisinin bulunduğu, bunu Boğazlayan’ın da göreceğinin altını çizdi. Boğazlıyan'a yapılan yatırımlara da değinen Oktay, Kazakistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Yozgatlı güreşçi Rıza Kayaalp'i de kutladı.



Konuşmaların ardından kapalı yüzme havuzunu hizmete açan Oktay, Boğazlıyan'da Bahariye Cavlak termal turizm alanı ve Boğazlıyan Organize Sanayi Bölgesi'ne ait bir arsada incelemelerde bulundu.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğazlıyan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Oktay, esnafı ziyareti sırasında satın aldığı üzüm ve tatlıyı vatandaşlara ikram etti.

Bir çay bahçesinde vatandaşlara çay ikramında da bulunan Oktay, ilçeye yapılan ve yapılacak yatırımlar konusunda bilgi verdi.

Oktay, Boğazlıyan'da bir sinerji gördüğünü belirterek, "Bizim işimiz burada istihdam alanı oluşturmak için sizlerin önünü açmak. Bu çerçevede organize sanayi bölgesi ve Cavlak termal turizm alanlarında incelemelerde bulunduk" dedi.