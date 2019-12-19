Yatırımcının emrindeyim

Yozgat Sanayici ve İşadamları Derneği’nin düzenlediği ve ticaret hayatındaki Yozgatlıları bir araya getirmeye çalıştığı toplantının Yozgat adına başarılı ve hayırlı olmasını temenni ettiğini bildiren Keven, “Düzenlenecek toplantının İstanbul’da bulunan Yozgatlı işadamlarını ve sanayicilerini bir araya getirecek olması memnuniyet vericidir” dedi. Yozgat’ın turizm, sanayi hammaddesi, termal seracılık alanında gerekse yatırım teşvikleriyle ilgili TÜSİAD, İstanbul Ticaret Odası ve Sanayiciler Odası gibi kuruluşları da dahil ederek sadece Yozgatlı iş adamlarını değil, iş dünyasının pek çok kesiminin bir araya getirmesinin önem arz ettiğini anlatan Keven, “Bu doğrultuda daha geniş bir kesime hitap etmesini ve bugüne kadar ilimize bir şey kazandırmayan alışılmış ‘siyasi bağnazlıktan’ uzak bir şekilde siyasetine bakılmaksızın herkesi kucaklayan bir yatırım toplantısı olmasını canı gönülden temenni ediyorum” diye konuştu. Milletvekili Keven İstanbul Yatırımcı Destek Ofisi ve Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası, Oran gibi ilgili kurumların koordinasyonunda İstanbul’da kurulması gerektiğini vurguladı. Milletvekili Keven “İstanbul’da ki yatırımcıları yılda bir gün değil devamlı ziyaret edip Yozgat’a yatırım yapma konusunda ikna etmenin yollarını arayacak olan bu Yatırımcı Destek Ofisi sayesinde ilimiz yatırımcının aşina olduğu bir il konumuna gelebilir” şeklinde konuştu. Keven bu konuda gerek duyulursa İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden de destek bulacağına söz vererek “Yozgat’a yatırım yapacak işadamlarının her konuda yanında olduğumu belirtmek isterim. Yozgat’a gelecek yatırımcının her zaman emrindeyim. Yeter ki ilimiz göç vermesin. Yeter ki gençlerimiz iş aş sahibi olsun. Bu toplantının başarılı geçmesini tekrar diler katılımcı işadamlarına ve kuruluşlara başarılar dilerim” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

TEŞEKKÜR ETTİ

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Sarıkaya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu için öğretim görevlisi ilanı açan Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ'a teşekkür etti. Daha önce Sarıkaya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nun hizmete açılması için boş kalan 1 kişilik öğretim görevlisi kadrosuna ihtiyaç olduğunu ve tahsis edilen bu kadro için yılsonu gelmeden yeni bir ilana çıkılması gerektiğini aksi takdirde iptal olacağını daha önce Rektör Karadağ’a ilettiğini hatırlatan Keven “17 Aralık itibariyle Bozok Üniversitesi'ne 21 adet öğretim üyesi alımı için ilana çıkılmıştır. Sarıkaya için ise 1 adet Fizik Tedavi alanında doktorası olan 'Doktor Öğretim Görevlisi' alınacaktır. Bu kadro iptal olmadan ilana çıktığı için Bozok Üniversitesi Rektörü Sayın Ahmet Karadağ'a teşekkür ederim. Sarıkayalılar öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin biran önce eğitime başlamalarını sabırsızlıkla beklemektedirler" diye konuştu.

