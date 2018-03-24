YATIRIMCILARI YOZGAT’A DAVET ETTi

Başer, Türkiye-Kanada Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı olarak Kanada’ya bir haftalık çalışma ziyaretinde bulundu. Başer, Kanada’da ziyareti kapsamında Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanı Ahmet Hussen, Kanada Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Judy Sgro, Kanadalı Parlamenterler, Sivil toplum Kuruluşları, İslam Toplumu Liderleri, Kanada’da kurulu Türk işletmeleri ve Kanadalı firmaları ziyaret etti. Kanada programına Toronto'dan başlayan TBMM Türkiye-Kanada Dostluk Grubu Başkanı Yusuf Başer, Kanadalı milletvekili ve siyasetçilerle görüşmelerinin yanı sıra kentteki Müslüman toplulukların önde gelen liderleriyle buluştu.

Müslüman Topluluk liderlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın selamlarını iletti. Türkiye'nin Toronto Başkonsolosluğunda, Türk toplumundan katılımcılarla sohbet eden Başer, vatandaşların sorunlarını ve isteklerini dinledi. AK Parti Kanada Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Turan Karatekin ve diğer partili görevlilerle de istişarelerde bulunan Başer, daha sonra Montreal'e geçti. Montreal Türk Kültür Derneğinde Başkan Mehmet Örs ve vatandaşlarla buluşan Başer, ardından Yunus Camisi'ndeki programa katıldı. Kanada ziyareti çerçevesinde Montreal'den başkent Ottawa'ya geçen Başer, Ottawa Turizm Fuarı'ndaki Türk sergisini gezdi.

Fuardaki Türk standında Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Turizm Ataşesi Derya Şerbetçi'den bilgi alan Başer, fuarı gezen Kanadalılara geleneksel Türk baklavası ikram etti. Kanada Savaş Müzesi'nin Türkiye ile ilgili bölümlerini gezerek yetkililerden bilgi alan Başer, Ottawa'da Türkiye ile Kanada arasında diplomatik ilişkilerinin tesisinin 75. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Ayla" filminin özel gösterimine onur konuğu olarak katıldı. Ottawa programının son gününde Türk büyükelçiliği tarafından Şehit Diplomatlar Anıtı'nda düzenlenen törene katılan Yusuf Başer, anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Kanada Diyanet Vakfı tarafından satın alınarak Kanada Türk Derneğine devredilen Turkish Assembly Centre'ın açılışına da katılan Başer, yoğun geçen programında fırsat buldukça sanayici ve işadamlarıyla bir araya geldi.

YATIRIM DAVETİ

Yatırımcıları Türkiye ve Yozgat’a yatırıma çağıran Başer, “Kanada sosyo-ekonomik gelişimini tamamlamış bir ülke. Sermaye, piyasalarda doyuma ulaşmamış durumda. Yeni pazarlar, yeni yatırım kanalları aramaktalar, bu firmaları Türkiye ve Yozgat’a davet ettim” dedi.

Yozgat’ı yatırım için cazip hale getirmenin mücadelesini verdiklerini belirten Milletvekili Başer, bu mihvalde dünya ile bağlantıyı sağlayacak Havalimanı ve Hızlı Tren yatırımlarının çok önemli olduğunu, Yeni organize sanayiinin de aynı bölgede kurulacak olması ve 5.bölge teşviklerinden yararlanacak olmasının yatırımcı önem arz ettiğini söyledi. Yozgat’ın uzun vadeli gelişim master çalışmalarının şimdiden yapıldığını vurgulayan Başer, Yozgat’ın birçok ilçesinde kaplıcalarının bulunduğu, hiçbir ile nasip olamayacak kadar doğa harikası yerlerinin olduğunu belirterek Yozgat’ı Termal, kongre ve spor turizmi açısından yatırımcı için cazip hale getireceklerini ifade etti.

