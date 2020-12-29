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Yatırımcılara çağrı

SORGUN Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ilçede istihdama yönelik yatırımların artırılmasına yönelik başlattığı çalışmalarını hız kesmeden yürütüyor.

29 Aralık 2020 Salı 00:09
Yatırımcılara çağrı

Başkan Ekinci, 2021 yılını Sorgun için yatırım - istihdam yılı olarak planladıklarını, onun mücadelesini verdiklerini söyledi. Başkan Ekinci, ‘’Green Park Otel zincirinin bir halkasını şehrimize bağlamak istiyoruz. Benzer şekilde sonucunu beklediğimiz birçok yatırımcının Sorgunda iş yeri açmasını hedefliyoruz. Sorgun’da yaşayan varlıklı ailelerden de üretim ve istihdama yönelik taşın altına ellerini koymalarını rica ediyorum. Bir olalım, iri olalım, diri olalım istiyorum’’ diye konuştu. 

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Yatırımcılara çağrı
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