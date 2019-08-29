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YATIRIMCI BEKLiYORUZ!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret Ederek, üretimlerini sürdüren işletmelerin yöneticileriyle görüşüp, sorunlarını dinledi, taleplerini aldı.

YATIRIMCI BEKLiYORUZ!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret Ederek, üretimlerini sürdüren işletmelerin yöneticileriyle görüşüp, sorunlarını dinledi, taleplerini aldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
YATIRIMCI BEKLiYORUZ!

Yozgat’ın yatırımcıya, yatırıma ihtiyacının bulunduğuna dikkat çeken Keven, ‘’Yatırımcının gerekiyorsa ayağına gitmeli. Yatırım yapan insanlarla görüşülmeli, üretim yapanların her zaman yanında olunmalı’’ dedi.
Yozgat Milletvekili Keven’e Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Erdoğan Öztürk, eşlik etti. Keven, ziyaret edilen fabrikalarda yöneticilerden bilgi alarak talepleri dinledi. Yatırımcıların her zaman yanlarında olduğunu kaydeden Keven, “Savunma, gıda ve tekstil alanlarında faaliyet gösteren firmalarda yaklaşık 2 bin kişi istihdam ediliyor. Bu sayının 20 bin olması için herkese iş düşüyor. Meclis'te ve Yozgat'ta istedikleri her zaman yanlarında olduğumu tüm yatırımcıların bilmesini isterim. İlimize yatırım yapan istihdam sağlayan tüm fabrika sahiplerine ve yöneticilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
Yatırımcının ayağına gitmek gerektiğini kaydeden Keven, yeni geliştirilen savunma araçlarının üretimine Yozgat’ın ev sahipliği yapmak istediğini belirtti. Keven, “Tek önceliğimiz Yozgat'ta istihdamı arttırmak olmalıdır. Bunun içinde yatırımcıya düzenli tanıtımlar yapılmalı hatta seçim programında dile getirdiğim İstanbul Yatırımcı Destek Ofisi'ni hayata geçirmeliyiz. Yani yatırımcının ayağına gerekirse biz gitmeliyiz. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a ve Valimiz Sayın Kadir Çakır'a çok iş düşüyor. Yatırımcının ayağına ne zaman gidilecekse seve seve yanlarında olmaya hazırım. Ayrıca yeni savunma araçlarının üretimine Yozgat ev sahipliği yapmak istiyor. Bu önergem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın masasında değerlendirilmeyi bekliyor. Sayın Oktay’ın detaylı bir fizibilite çalışması yaptırması ilimiz için büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullandı. 

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