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Yozgat İl Özel İdaresi tarafından hazırlanıp, KOP tarafından desteklenen proje ile Yerköy ilçesindeki termal kaynaklar havuzda toplanıp, konut ısıtma, tarım-gıda, sağlık alanlarında yapılacak yatırımlara tahsisi yapılacak.

02 Ekim 2021 Cumartesi 00:09
YATIRIMCI BEKLENiYOR

Yozgat’ın jeotermal bakımından zengin ilçelerinden birisi olmasına karşılık, yıllardır açılan kuyuların atıl durumda bırakıldığı Yerköy ilçesinde, konut ısıtma, tarım-gıda, sağlık alanlarında yapılabilecek yatırımlar, termal kaynaklardan yararlanabilecek. Yozgat İl Özel İdaresi tarafından hazırlanıp KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından mali destek verilmesi uygun görülen ‘Yerköy Jeotermal Su Depolama ve Otomasyon Sistemi Kurulması’ projesinin detayları da belli oldu. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Yozgat İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek ‘KOP Yerköy Jeotermal Su Depolama ve Otomasyon Sistemi Kurulması’ ile ilgili proje kapsamında Jeotermal kullanarak tarımdan turizme yeni istihdam alanlarının oluşturulacağını söyledi. Şahin, Yozgat’ın jeotermal enerji kaynaklarından maksimum fayda sağlanması, bu potansiyelden azami ölçüde yararlanmasının temel hedef olarak belirlendiğini aktardı. Şahin, ‘’Yerköy İlçemizde yer alan jeotermal üretim kuyularına yönelik jeotermal su biriktirme, dağıtım deposu, dağıtım hattı, scada-otomasyon sistemi oluşturularak üretim süreçlerinde jeotermal kaynak kullanımının yaygınlaştırılmasına, jeotermal enerjiye yönelik yenilikçi, hibrit uygulamaların geliştirilmesine katkı sağlanacaktır’’ dedi. Şahin, projede, izolasyonlu boru hatları, sıcak su dağıtım, biriktirme deposu yapılması sayesinde debi ve ısı kayıplarının minimize edilmesinin sağlanacağının altını çizdi. Şahin, ‘’Dağıtım deposuna kurulacak scada-otomasyon sistemi ile jeotermal suların kontrollü ve ölçülebilir şekilde tesislere verilmesi sağlanacaktır. Bu sayede Yerköy’de konut ısıtma, tarım-gıda ve sağlık turizmi gibi yeni yatırımların artması, il ve bölge ekonomisinin gelişimine ve yeni istihdam olanaklara katkı sağlanacaktır’’ ifadelerini kullandı. •HABER MERKEZİ•

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