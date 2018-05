YATIRIMA MALi DESTEK

Fizibilite destek programı kapsamında yatırımcıya 2 milyon, Teknik destek programı kapsamında ise bir milyon 500 bin liralık mali kaynak aktarıldığı kaydedildi. ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız, bölgenin kalkınması, rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarına destek sağlayacağını hatırlattı. Yıldız, ‘’Programın öncelikleri; katma değerli tarım uygulamalarının geliştirilmesi, kentsel ve sosyal altyapının iyileştirilmesi, turizmin çeşitlendirilmesi, doğal tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve turizmde rekabet gücünün artırılması, bölgesel yenilik ve girişimcilik alt yapısının güçlendirilmesi, üretimde katma değerin artırılması şeklindedir. Program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2 milyon liradır. Değerlendirme aşaması sonucu destek almaya hak kazanan her proje başvurusu ise azami 200 bin lira destek alabilecektir’’ dedi.

Yıldız, Teknik Destek programının önceliklerini, katma değerli tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, eğitim ve istihdam sağlanması yoluyla sosyal yaşamın geliştirilmesi olduğunu belirtti. Yıldız, bunlarla birlikte turizmin çeşitlendirilmesi ve turizmde rekabet gücünün arttırılması, bölgesel yenilik ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve imalat ve hizmet sektörlerinde kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal ve beşeri altyapılarının geliştirilmesi olarak sıraladı. Yıldız, ‘’Bu program kapsamında yararlanıcı kuruluşa doğrudan mali destek verilmeyecektir. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle veya teknik destek hizmet alımı yoluyla sağlayacaktır. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda, her bir teknik desteğin Ajans’a toplam maliyeti 50 bin lirayı aşamayacaktır. Bu program kapsamında desteklenecek teknik destek talepleri için tahsis edilen toplam kaynak tutarı bir milyon 500 bin liradır’’ diye konuştu.

Yıldız, her iki Destek Programı kapsamında sadece Yozgat, Kayseri, Sivas, illerinde yer alan, kamu kurumları, valilikler, kaymakamlıklar, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler, üniversitelerin yararlanabileceklerini ifade etti. Yıldız, kamu kurumu dışında kar amacı gütmeyen kurumlar ile kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, iş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar, birlikler ve kooperatiflerin de başvuru yapabileceklerinin altını çizdi. Yıldız, Destek programları ile ilgili detaylı bilgileri ORAN Kalkınma Ajansı ve ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi ile irtibata geçilebileceğinin de altını çizdi.