Yatırıma KOP desteği

KONYA Ovası Kalkınma İdaresi Başkanlığı, hazırlanıp, kabul gören projelerin Yozgat’ta yatırıma dönüştürülebilmesi için mali destek verecek. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat’ımız coğrafi büyüklüğü, nüfus yoğunluğu bakımından KOP'tan en yüksek destek alan illerin başında geldiğini söyledi. Başer, kısa adı KOP olan Konya Ovası Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ndan Yozgat’a 2020 yılına kadar 56 milyon 75 bin 929 lira proje desteği sağlandığını vurgulayarak, Yozgat’a uygulanacak projeler için ise bu yıl 17 milyon 335 bin 156 lira proje desteği verileceğinin altını çizdi.

MERKEZ AÇILIYOR

Yozgat Şehir Merkezi’nde önceki yıllarda restore edilen eski Askerlik Şubesi binasının ‘Yozgat Belediyesi KOP Eğitim ve Kültür Merkezi’ olarak hizmet vermesine yönelik yapılacak çalışmalara mali destek verilecek. İçerisinde Akıl ve Zeka Atölyesi, Kodlama Atölyesi, Resim Atölyesi, Müzik Atölyesi ve Kütüphane bulunan Yozgat Belediyesi KOP Eğitim ve Kültür Merkezi ile ilgili çalışmaların en kısa süre içerisinde başlayacağı bildirildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Tarihi Askerlik Şubesi eski binasını Yozgat’ımızın hizmetine sunacağız. Belediyemiz ve KOP İdaresi ortaklığıyla gerçekleştirdiğimiz, Tarihi Askerlik Şubesi içerisinde oluşturacağımız, ‘Yozgat Belediyesi KOP Eğitim ve Kültür Merkezi’ projemizin çalışmaları kısa süre içerisinde başlayacak. Eğitim ve kültür merkezimiz Yozgat’ımıza değer katacaktır. Tarihe tanıklık eden binamızın içerisinden artık tarih yazacak gençlerimizin yetişeceğine inanıyoruz. Bugün de projemizin protokolünü imzaladık. Hayırlı olsun” dedi.

ÇANDIR’A İKİ PROJE

KOP İdaresi tarafından Çandır ilçesinde hazırlanan iki ayrı projede onaylandı. Çandır Belediyesi , İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mantar Üretimi ve İstihdama yönelik bir milyon 500 bin lira bedelli iki proje onaylandı.

PAKETLEME TESİSİ

Sorgun İlçesinin Doğankent Beldesi’nde belediye tarafından hazırlanan Baklagil Paketleme tesisi de onay aldı. Doğankent Belediyesi tarafından hazırlanan 3 milyon lira tutarındaki projenin hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanan protokol taraflarca imzalandı. Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, beldeye yeni bir tesis daha kazandıracaklarını, bölgede yetiştirilen baklagil ürünlerinin paketlenip, pazara sunulacağını kaydetti. Sungur, ‘’Çiftçi için pazar, halk için istihdam, İlçemiz için marka, oluşturacak 3 Milyon liradan fazla tutan bu yatırımı İlçemize kazandırmaktan gurur duyarız” dedi. (İhsan Çelikkaya)