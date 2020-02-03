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Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, yatırımcıları bürolarında ziyaret etti.

YATIRIMA DEVAM

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, yatırımcıları bürolarında ziyaret etti.

03 Şubat 2020 Pazartesi 03:08
YATIRIMA DEVAM

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, işletme ve yatırımcıları merkez bürolarında ziyaret ederek, yatırımcıların beklentileri konusunda bilgiler alıp, sorunlarının giderilmesi noktasında temaslarını sürdürüyor. Oda Başkanı Çelik, son olarak İstanbul’da Dönsa Tekstil ve Retim Tekstil İşletme sahipleriyle bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu. Başkan Çelik, İstanbul’da ziyaret ettiği Dönsa Tekstil Firma sahiplerinden Davut Babayiğit ile bir araya gelerek, sohbet etti. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çelik, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde işletmesi bulunan firmanın halen devam eden 50 milyon liralık yatırımını da tamamlamak üzere olduğunu bildirdi. Başkan Çelik, ‘’Bir ay içerisinde faaliyete geçecek olan yeni yatırım ile halen 150 olan çalışan sayısı 400’e çıkacaktır. Devam eden bir yıl içerisinde 60 milyon liralık yeni bir yatırım kararı firma, bu yeni yatırımla birlikte toplam çalışan sayısı 800’e çıkartacak’’ dedi. Dönsa Tekstil işletmesinin yatırımlarını Yozgat’ta büyütmeye karar verdiğini de kaydeden Başkan Çelik, Organize Sanayi Bölgesi’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak da bir yükümlülüğünün bulunduğunu, göreve geldikleri  gün itibariyle yeni yatırımcılar ve mevcut yatırımcılarım tüm sıkıntılarıyla ilgilenmeye çalıştıklarını vurguladı. Çelik, yaklaşık bin 200 çalışanı olan Organize Sanayi Bölgesi’nde bir yılda çalışan sayısının iki binin üzerine çıkmasını sağladıklarını, hedefin 2023 yılına gelindiğinnde çalışan sayısını beş binin üzerine taşımak olduğunun altını çizdi. Başkan Çelik, ‘’Yatırımcının, üreticinin her zaman yanında olmaya devam edip, Yozgat’ın üreten bir şehir olması için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şükürler olsun ki çalışmalarımızın meyvelerini toplamaya başladık’’ diye konuştu.
RİTİM TEKSTİL
Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde üretimini sürdüren Ritim Tekstil işletmesi de kapasite artırımına gidiyor. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, İstanbul’da Ritim Tekstil sahipleriyle de bir araya gelip fikir alışverişinde bulurdu. Çelik, Ritim Tekstil’in Yozgat’ta yaklaşık 5 yıldır kiracı olarak üretim yaptığı tesisleri satın aldığını söyledi. Çelik, Ritim Tekstil’in de Yozgat’ta yatırımlarını devam etme ve büyütme kararı aldığını bildirdi. Çelik, ‘’Yaklaşık 350 çalışanı bulunan Ritim Tekstil yeni yatırımlarıyla birlikte çalışan sayısını 700’e çıkartacak. Yozgat’taki yatırımlarının devamının geleceğini söylediler’’ ifadelerini kullandı. 

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