YATIRIMA DESTEK

Yozgat’ta ilk program kapsamında, 250 milyon liralık harcama ile tamamlanan 260 işletmeye yaklaşık 137 milyon lira hibe desteği sağlayan TKDK, ikinci çağrı döneminde 475 milyon lira tutarındaki 31 projeyi kabul etti. Projelerini tamamlayan başvuru sahiplerine yaklaşık 31 milyon lira hibe desteği verileceği kaydedildi. TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, üçüncü çağrı döneminde başvurusu teslim alınan 104 projenin tamamlanmasıyla toplamda 395 işletmenin Yozgat’a kazandırılmasının planlandığına dikkat çekerek, ‘’Bu sayede Yozgat iline yaklaşık 402 milyon lira yatırım yapılmış olacak. Bu işletmelere genel toplamda 225 milyon lira hibe desteği sağlanmış olacaktır’’ dedi.

İSTİHDAM YARATILDI

Türker, Yozgat’ta hibe desteği verilen ve faal şekilde çalışan 82 süt üretim çiftliği, 37 besi çiftliği, 3 kanatlı eti üretim tesisi, bir süt toplama merkezi, 3 et ve et ürünleri işleme tesisi, bir su ürünleri, 2 yerel ürünler üreten işletme, 6 kırsal turizm işletmesi, 2 güneş enerjisi santrali işletmesi tesisinin bulunduğunu hatırlattı. Türker, bununla birlikte, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitkiler, fide ve fidan, çiçek soğanı, sera, mantar gibi üretim yapılan 154 çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi projesinin de bulunduğunun altını çizdi. Türker, ‘’Tamamlanan işletmelerde 325’i kadın olmak üzere 987 kişi edilmektedir. TKDK destekleriyle hayata geçen bu projeler Yozgat’a ve Ülkemize kazandırılmış önemli yatırımlardır’’ diye konuştu.

ÜRETİM ARTTI

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, verilen desteklerle kurulan süt üretim çiftliklerinde günlük 200 ton süt üretilmekte olduğunu belirterek, ‘’Yozgat’ın büyükbaş hayvan sayısı önemli oranda artmış ve her biri senelik ortalama 130 ton et üretim kapasitesine sahip 37 besi çiftliği kurulmuştur’’ ifadelerini kullandı.

Türker, kurulan işletmelerle yıllık beyaz et üretiminin bir milyon 100 tona ulaştığını vurgulayarak, Et ve Süt Kurumu’nun Erzincan’da yer alan tek beyaz et kombinasının kesim kapasitesinin yüzde 10’undan fazlasının Yozgat tarafından karşılanmakta olduğuna dikkat çekti. Türker, ‘’Görülen bu artışlarla birlikte Yozgat kendi yerli markalarını oluşturabilecek kapasiteye ulaşmıştır. Sürdürülebilir küçük ölçekli çiftlikleri rekabetçi tarım işletmelerine dönüştürmek Yozgat’ı sektörde önemli bir aktör haline dönüştürecektir. Yozgat’ta yer alan değerli kaynakları sürdürülebilir bir üretim ve tüketim modeliyle daha rasyonel kullanmak, geleceğe güvenle bakabilmek adına büyük önem arz etmektedir. Tarımsal üretimin AB standartlarına getirilmesi, kaynakların en etkin şekilde kullanımına da vesile olacaktır. Tarımla sanayiyi buluşturmak istihdam artışına olduğu gibi ihracata da katkıda bulunacaktır. TKDK olarak yatırımcılara geçmişte sağlanan destekler artarak devanı edecek ve Yozgat’a yapılan yatırımlarla ihracatta he-deflenen çizgiye ulaşılarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacaktır” şeklinde konuştu.