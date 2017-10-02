YATIRIMA DAVET TURU

YOZGAT’ta daha önce yurtiçinde, daha sonra da yurt dışında yatırımı bulunan Yozgatlıları ağırlayıp, ilin yatırım yapacaklar için cazibe yönlerinin anlatılmasını sağlayan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Avrupa’nın çeşitli ülkeleri önce heyet gönderdi, daha sonra da kendisinin başkanlık ettiği heyetle işadamlarını ziyaret edip, yatırım yapmaları konusunda görüşmelerde bulundu.

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, yapılan toplantılar ve sonrasında gerçekleştirilen çeşitli ziyaretlerden dönüşümlerin başladığına dikkat çekerek, 5 işadamının ilk etapta farklı bölgelerde bulunan yatırımlarının bir bölümünü Yozgat’a taşıyacağını bildirdi. Vali Yurtnaç, İstanbul’da Kardeşler Otomat’ı ziyaret ederek, bu şirketin Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’ne gelme arzusunda olduğunu söyledi. Vali Yurtnaç başkanlığındaki heyet daha sonra, yatırımının bir kısmını Yozgat’a taşımak isteyen Yunuslar Seramik Fabrikası’nı gezdi. Vali Yurtnaç, ‘’Üreten ve istihdam sağlayan Yozgat’ı oluşturmak adına düzenlediğimiz işadamları zirvesinin detay çalışmaları için İstanbul’dayız. Yozgat orta vadenin parlayan yıldızı olacaktır’’ dedi.