Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102908
ALTIN
146.629
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7682
EURO
4.2018

YATIRIMA DAVET TURU

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız, Yozgat Organize Sanayi Bölge Müdürü Erdoğan Öztürk, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı ile birlikte İstanbul’a giderek, yatırımcı iş adamlarıyla görüştü.

YATIRIMA DAVET TURU

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız, Yozgat Organize Sanayi Bölge Müdürü Erdoğan Öztürk, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı ile birlikte İstanbul’a giderek, yatırımcı iş adamlarıyla görüştü.

02 Ekim 2017 Pazartesi 07:00
4 Okunma
YATIRIMA DAVET TURU

YOZGAT’ta daha önce yurtiçinde, daha sonra da yurt dışında yatırımı bulunan Yozgatlıları ağırlayıp, ilin yatırım yapacaklar için cazibe yönlerinin anlatılmasını sağlayan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Avrupa’nın çeşitli ülkeleri önce heyet gönderdi, daha sonra da kendisinin başkanlık ettiği heyetle işadamlarını ziyaret edip, yatırım yapmaları konusunda görüşmelerde bulundu.
YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, yapılan toplantılar ve sonrasında gerçekleştirilen çeşitli ziyaretlerden dönüşümlerin başladığına dikkat çekerek, 5 işadamının ilk etapta farklı bölgelerde bulunan yatırımlarının bir bölümünü Yozgat’a taşıyacağını bildirdi. Vali Yurtnaç, İstanbul’da Kardeşler Otomat’ı ziyaret ederek, bu şirketin Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’ne gelme arzusunda olduğunu söyledi. Vali Yurtnaç başkanlığındaki heyet daha sonra, yatırımının bir kısmını Yozgat’a taşımak isteyen Yunuslar Seramik Fabrikası’nı gezdi. Vali Yurtnaç, ‘’Üreten ve istihdam sağlayan Yozgat’ı oluşturmak adına düzenlediğimiz işadamları zirvesinin detay çalışmaları için İstanbul’dayız. Yozgat orta vadenin parlayan yıldızı olacaktır’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-Camiler, kutsal mekanlardır
-Camiler, kutsal mekanlardır
-Ehlibeyt aşkına
-Ehlibeyt aşkına
-Terörle mücadeleye devam
-Terörle mücadeleye devam
-Jandarma ilçelere yoğunlaştı
-Jandarma ilçelere yoğunlaştı
-Dönüşüm başladı
-Dönüşüm başladı
AK Partide kongre zamanı
AK Partide kongre zamanı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim