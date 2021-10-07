YATIRIMA 970 MiLYON

Yozgat İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı üçüncü dönem toplantısı Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında toplandı. Yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, 2021 yılında 12,4 milyar lira bedelli 306 proje için ayrılan 2,6 milyar lira ödeneğin bugüne kadar 970 milyon lirasının kullanıldığını söyledi. Vali Polat, 45 projenin tamamlandığını, 173 projeyle ilgili çalışmalar devam ederken, 55 projenin ihale aşamasında olduğu bildirdi, 32 projeye ise henüz başlanmadığını, bir projenin de tasfiye edildiği aktardı. Vali Polat, 2021 Yılı üçüncü dönem sonu itibariyle genel bütçe ve mahalli idare yatırımları olarak, Ulaştırma – Haberleşme Sektöründe, 8,2 Milyar lira proje bedelli 44 projenin yer aldığını, Tarım Sektöründe ise 2,6 Milyar lira proje bedelli 87 projenin bulunduğunu söyledi. Vali Polat, ‘’Enerji Sektöründe 223 Milyon lira proje bedelli 9 proje, Eğitim Sektöründe 274,6 Milyon lira proje bedelli 31 proje, Sağlık Sektöründe 153 Milyon lira proje bedelli 13 proje, Turizm Sektöründe 840 Bin lira proje bedelli 3 proje, İmalat Sektöründe 25 Milyon lira proje bedelli bir proje bulunmaktadır. Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal Sektöründe ise 702 Milyon lira proje bedelli 108 proje, diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi Sektöründe 125 Milyon lira proje bedelli 10 proje olmak üzere, 12,4 Milyar lira proje bedelli, toplam 306 proje uygulanmaktadır. Projelerin 2021 Yılı Ödeneği 2,6 Milyar liradır’’ dedi. Vali Polat, 2021 Yılı üçüncü dönem sonu itibariyle Ulaştırma-Haberleşme sektöründe 601 Milyon lira, Tarımda 182 Milyon lira, diğer Kamu Hizmeti-Sosyal sektöründe 86 Milyon lira harcama yapıldığını bildirdi. Polat, ‘’Enerjide 36 Milyon, Eğitimde 15 Milyon, Sağlıkta 10 Milyon, Diğer Kamu Hizmetleri – İktisadi sektöründe 25,4 Milyon, İmalatta 15 Milyon, Turizmde 436 Bin lira olmak üzere, 970 Milyon lira harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 37’dir. 306 projeden, 45’i tamamlandı. 173 projede çalışmalar devam etmektedir, 55 proje ihale aşamasındadır. 32 projeye ise başlanılamamış olup, bir proje ise tasfiye edilmiştir’’ diye konuştu. Vali Polat’ın açıklamalarının ardından yatırımcı kurum ve kuruluş müdürleri 2021 Yılı üçüncü dönem sonu itibariyle yatırımları hakkında kısa bilgi sundu. •İhsan Çelikkaya/Sümeyye İlhan•

