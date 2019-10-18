Yatırıma 612 milyon

Yozgat Valisi Kadir Çakır, 2019 yılında yatırım projelerinde kullanılmak üzere 1,9 milyar lira ödenek tahsisi yapıldığını, ilk 9 aylık dönem içerisinde ayrılan ödeneğin 612 milyon lirasının harcanarak, nakdi gerçekleşmenin yüzde 33 olduğunu söyledi. Vali Çakır, dönem içerisinde 259 projeden 40’ının tamamlandığını, 159 projeyle ilgili çalışmaların devam ettiğini hatırlattı, 30 projenin ihale aşamasında, 30 projenin de henüz başlamadığını anlattı. Vali Çakır’ın konuşmasının ardından yatırımcı kurumların bölge ve il müdürleri söz alarak, kuruma ait projelerin durumları hakkında bilgi verdi. Ardından da yöneltilen soruları yanıtladı.