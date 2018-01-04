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YATIRIMA 27 MiLYON HiBE

YOZGAT, Sivas, Kayseri illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma ajansı, 2017 yılı mali destek programları proje teklif çağrısını yayınladı.

YATIRIMA 27 MiLYON HiBE

YOZGAT, Sivas, Kayseri illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma ajansı, 2017 yılı mali destek programları proje teklif çağrısını yayınladı.

04 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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YATIRIMA 27 MiLYON HiBE

Çağrı kapsamında hazırlanacak projelere toplamda 27 milyon lira mali destek verileceği, başvuruların ise 16 Mart 2018 tarihine kadar alınacağı kaydedildi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın kurulduğu günden itibaren bugüne kadar bölgedeki kurumlara toplam 114,5 milyon lira mali destek sağladı. Bu yıl da, endüstriyel gelişim ve verimlilik destek programı kapsamında KOBİ'lere 10 milyon, kar amacı gütmeyen kurumlara ise yeni ve yenilenebilir tarım uygulamaları mali destek programı kapsamında 9 milyon, kentsel ve sosyal altyapının iyileştirilmesi mali destek programı kapsamında 8 milyon lira destek, başarılı bulunan projelere aktarılacağı kaydedildi. Mali Destek Programlarının tanıtımı ile ilgili Yozgat’ta ilk bilgilendirme toplantısı 8 Ocak tarihinde Sorgun, Saraykent ve Akdağmadeni ilçelerinde gerçekleştirilecek. 9 Ocak’ta Kadışehri ve Çekerek ilçesinde yürütülecek tanıtım toplantılarına 10 Ocak tarihinde Yerköy’de 11 Ocak’ta Yozgat Merkez, 17 Ocak tarihinde ise Boğazlıyan ve Çandır ilçelerinde tanıtım toplantıları yapılacak. Çekerek’teki toplantıya Aydıncık, Yerköy’e Şefaatli, Boğazlıyan’a Sarıkaya, Yenifakılı, Çandır’a Çandır ilçesindeki yatırımcılar da davet edilecek.

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