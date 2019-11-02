YATIRIMA 141,85 MiLYON

Yozgat Modern Hayvan Hastanesi projesi için önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanarak, mali destek verileceği açıklandı. ORAN Yönetim Kurulu dönem Başkanı Sivas Valisi Salih Ayhan, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Yozgat, Kayseri, Sivas illerinin endüstriyel, sosyal ve kültürel kalkınmasına ivme katmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Ayhan, bu bağlamda Ajans tarafından 2010 yılından bugüne kadar 20 mali destek programı, 8 fizibilite-doğrudan faaliyet destek programı, 8 teknik destek programı, 2 güdümlü proje destek programı yürütüldüğünü hatırlattı. Ayhan, ‘’Bu programlara toplam 2 bin 704 adet başvuru yapılmış, 748 proje destek almaya hak kazanmıştır. Destek almaya hak kazanan projelerin başvuru sahipleri ile 275,32 Milyon lira yatırım değerinde destek sözleşmesi imzalanarak Ajans tarafından 141,85 Milyon liralık destek sözleşmeye bağlanmıştır’’ dedi.

HAYVAN HASTANESİ

Ayhan, ‘Yozgat Modern Hayvan Hastanesi’ güdümlü projesi için önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanacağını, projeye Ajans tarafından 9 milyon liralık destek verileceğinin de altını çizdi. Ayhan, Sivas İnovasyon Merkezi’ne 4,5 milyon, Sivas Kangal Köpeği üretim, Eğitim ve Satış Merkezi’ne 5,5 milyon lira destek verilmesi için çalışmaların devam ettiğini, Kayseri Verimlilik Koordinasyon Ofisi projesi ile de Ajans tarafından 3 milyon lira civarı bir desteğin verilmesinin planlanmakta olduğuna vurgu. Yozgat'ta ORAN tarafından verilecek mali destek ile içerisinde veteriner hekim, laboratuvar, kesimhane, hayvan hanı, 12 bin metrekare padokların bulunduğunu 2 bin hayvanın aynı anda alınabildiğini 500 metrekare karantina alanının bulunduğu modern bir hayvan pazarı ve hayvan borsası kurulacak.

YARIŞMA YAPILACAK

ORAN Dönem Başkanı Vali Ayhan, Erciyes Teknopark ve ORAN işbirliği ile bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan ‘Benim İşim Girişim’ yarışmasını bölgesel olarak yapmayı, Yozgat ve Sivas illerinden de yapılan başvuruları artırmayı amaçladıklarını anlattı. Ayhan, ‘’Bu yarışma ile özellikle üniversite öğrencilerinin teknoloji tabanlı iş fikirlerinin prototip yapma ve sahaya sunma avantajlarından faydalanmasını ve yarışmaya rağbet göstermelerini bekliyoruz. 3. Dönem başvuruları bu hafta itibarı ile başlamış olup 25 Kasım tarihine kadar devam edecektir” ifadelerini kullandı.