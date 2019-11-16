YATIRIM YOK!

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YOZGAT Belediyesi’nin 220 yılı tahmini bütçesinin görüşüldüğü meclis toplantısında ilginç diyaloglar yaşandı.

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YOZGAT Belediyesi’nin 220 yılı tahmini bütçesinin görüşüldüğü meclis toplantısında ilginç diyaloglar yaşandı.

16 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
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Hazırlanan bütçede, öngörülen tahmini rakamın Güneş Enerjisi Projesi ile personel giderlerine ancak yetebileceğine vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yaptığı ziyarette, verilen yatırım ve mali kaynakların gelmemesi durumunda Yozgat Belediyesi’nin herhangi bir harcamaya yaparak, herhangi bir projeyi hayata geçirme imkanının bulunmadığının altı çizildi. Yozgat Belediye Meclisi Belediye Başkan Vekili Ahmet Topuz başkanlığında gerçekleştirildi. Yozgat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Hüseyin Bircan, bütçe kalemleri ile ilgili bilgi verdi. Bircan, ‘’Yozgat Belediyesi 2020 yılı öngörülen bütçesi 195 milyon 500 bin liradır. Bu paranın yaklaşık 50 milyon lirası Musabeyli’ye yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali (GES) projesinde kullanılacaktır. Geriye kalan kısmı ise belediyenin personel maaşı, akaryakıt gibi giderleri ve asli hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılacak. Büyük yatırımlara başlanırsa bütçe yetmeyebilir, bu durumda bütçe artırılması talep edilebilir’’ dedi.
Yozgat Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Sedat Sefa Yılmaz’ın, ‘’Verdiğiniz bütçe tablosunda belediye kaynaklarıyla yapılacak yatırım yok, çünkü para yok!’ şeklindeki sorusuna Başkan Vekili Ahmet Topuz, ‘’Evet doğru, Paramız yok’’ karşılığını verdi. Sonrasında ise Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erol, ‘’Fuat Oktay ve diğer bakanların verdiği müjdeler var’’ diyerek, belediyenin Ankara’dan geleceği ilan edilen destekle hizmetlerini yürütebileceğinin altını çizdi.
 

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