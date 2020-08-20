Yatırım yapılsın istiyoruz

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘’Hedefimiz, Yozgat’ın makûs kaderini değiştirecek ve cazibe merkezi haline getirecek yatırımlara kapı aralamaktır’’ diyerek, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik’in açıklamalarına dolaylı yanıt verdi. Üniversite-Sanayi işbirliğinin önemli iki aktör kurumu arasında esen soğuk rüzgarlar, basın açıklamalarıyla devam ediyor. Oda Başkanı Çelik’ten sonra Rektör Karadağ da yaptığı yazılı açıklama ile Endüstriyel Kenevir alanında ihtisaslaşan Yozgat Bozok Üniversitesi’nin, ihtisaslaşma belgesi aldığı tarihten bu yana yapılanları, hedeflerini dile getirdi. ‘’Hedefimiz, Yozgat’ın makûs kaderini değiştirecek ve cazibe merkezi haline getirecek yatırımlara kapı aralamaktır’’ diyen Rektör Karadağ, ihtisaslaşma belgesi alındıktan sonra Üniversite yönetimi olarak, Yozgat’ın sanayici, iş insanları, sanayi odası yetkilileri, yerel-ulusal basın mensuplarına, ihtisas alanının tanıtımı, bölge için öneminin vurgulayan açıklamalarda bulunduklarının altını çizdi. Karadağa, ‘’Üniversite yönetimi olarak, başından beri izlediğimiz yol ‘Yozgat’ın kazanması ve kalkınması’ istikametinde adımlar atmaktır. Bu noktada gerçekleştirilen sektörel buluşmalarda tek hedef bölgenin kalkınması temelinde iş insanlarımıza kapımızı sonuna kadar açmak olmuştur. Düşüncemiz hem yerel hem de ulusal bazda olabildiğince yatırımcının ilgisini çekmek ve bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirebilmektir’’ diye konuştu. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin kaderinin Yozgat’tan bağımsız olmadığının altını çizen Rektör Karadağ, ‘’Üniversitemizin yaptığı tüm işlerde sürekli iç ve dış denetimlere tabi olduğu, yıllık bazda üniversitemizin tüm birimlerinde yapılan mali harcamaların dış denetim kapsamında Sayıştay denetçilerince en detaylı şekilde incelenerek raporlarını yayınladıkları, dolayısıyla da üniversitemizde yapılan tüm işlerin şeffaf ve açık olduğunun bilinmesini kamuoyunun bilgisine sunarken, çalışmalarımıza katkı sunan tüm yerel ve ulusal dinamiklerimize şahsım ve üniversitem adına teşekkür eder, Selam ve Muhabbetlerimi sunarım’’ ifadelerini kullandı.