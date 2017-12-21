YATIRIM YAPAN KAZANIR!

Sektörler bazında yapılan analizde, en karlı yatırımlar hammadde sorunu bulunmayan alanlar olarak sıralandı. Yatırım yapmak isteyenler için hazine arazisiyle ilgili herhangi bir sorunun bulunmadığı, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi ile Bozok Organize Sanayi Bölgeleri’nde de parsellerin mevcut olduğuna dikkat çekildi. Aşırı gübreleme ve ilaçlama yapılmadığından, arazilerin organik tarıma müsait olduğu vurgulanarak, ‘Kabalı Köyü Meyvecilik Entegrasyon Projesi’ gibi başarılı bir meyvecilik projesi mevcuttur. Ülke genelinde hububat ve baklagiller üretiminde önemli paya sahip olan Yozgat, tarım ürünlerinin pazarlanmasında avantajlı bir konuma sahiptir’ denildi.

Hazır giyim sektöründe deneyimli işgücünün bulunduğu, jeotermal kaynaklardan yararlanılarak, seracılık ve turizm yatırımlarının hayata geçirilebileceğinin altı çizildi. Musabeyli, Gelingüllü ve Çekerek barajları vasıtasıyla sulanabilir alan miktarının arttığı, kültür balıkçılığı için Yozgat’ın önemli bir merkez olduğuna vurgu yapıldı. ‘Ankara tavşanı yetiştiriciliği için genellikle serin bölgeler elverişli olup, sıcak bölgeler yün verimini olumsuz etkilemekte, aşırı sıcak bölgeler ise yünlü hayvanların yaşamlarını olumsuz etkilemekte olduğundan Yozgat ilinin iklim ve çevresel koşulları bu alanda yapılacak yatırımlar için oldukça uygundur’ görüşüne yer verildi.

Yozgat’ın sahip olduğu kültürel ve rekreasyonel kaynaklar açısından öncelikle yurtiçi, kısıtlı da olsa yurtdışından talep çekebilecek turizm potansiyele sahip olduğu hatırlatıldı. Hattuşaş’a yakın olması, özellikle Hattuşaş ile Kapadokya’yı birbirine bağlayan Atatürk Yolu’nun il merkezinden geçmesi, Yozgat’a turizm açısından fırsat yarattığı, tarihi ve turistik değerler açısından, mevcut varlıkların, turizm potansiyelini artırıcı nitelikte olduğu kaydedildi.

SEKTÖR BAZINDA

Yapılan analiz çalışmaları sonucunda Yozgat’ta tarıma dayalı en karlı ve hammadde sorunu bulunmayan yatırımlar, ‘Süt işleme, Patates cipsi, Helva ve lokum, Bisküvi ve gofret, Çikolata ve kakao, Reçel ve marmelat, Karma yem, Mineraller içeren içme suyu üretimi tesisi, Organik tarım, Jeotermal seracılık, Kanola üretimi, Meyve, sebze, Nohut, mercimek gibi baklagiller, Kültür mantarı, Mısır silajı, Yem bitkileri, Ankara tavşanı yetiştiriciliği, Arıcılık, Su ürünleri üretimi, Damızlık et ve süt sığırcılığı, Et ve yumurta tavukçuluğu, Organik tarıma dayalı hayvancılık, Alabalık üretim tesisi, Düşük sıcaklıklarda kültür balıkçılığı’ olarak sıralandı. Bunlarla birlikte, ‘Güneş ve Jeotermal’ enerji yatırımlarıyla tekstil alanında, ‘Tekstil giyim, Çorap üretimi, El halısı ve kilim dokumacılığı, Yün iplik üretimi, Ayakkabı imalatı’ alanında tesislerin kurulmasının avantajlı olduğu ifade edildi. Yozgat’ta ‘Otel, butik otel motel ve konaklama tesisi, Kırsal turizm, Termal ve sağlık turizmi, Av turizmi’ yatırımları ile madencilik sektöründe, ‘Uranyum, mangan, zeolit’ gibi henüz işlenmemiş madenlerin işlenmesi üzerine yatırımların yapılabileceği kaydedildi.

DİĞER SEKTÖRLER

Yozgat’ta hizmet sektörüne yönelik ‘Hastane, Yaşlı köyü, Öğrenci yurtları, Soğuk hava depoları, Lisanslı depoculuk / depoculuk’ hizmetleri, eğitim alanında da, ‘Okul öncesi eğitim, İlkokul ortaokul ve lise, Mesleki ve teknik eğitim kurumları, Yetişkin eğitimine yönelik’ yatırımlarında karlı yatırımlar olduğu anlatıldı. Raporda, ‘Buğday saplarından oluklu mukavva kutu üretiminde kullanılmasına yönelik yatırımlar’ yapılabileceğine vurgu yapıldı. ‘Kompozit malzeme yapımında buğday sapının kullanmasına yönelik yatırımlar, Buğday saplarından levha üretimi, Mobilya grupları, Yonga, levha, sunta, Ahşap kaplama ve profil, Jeotermale yönelik merkezi ısıtma, merkezi soğutma, sera ısıtması, proses ısısı temini, kurutma işlemleri gibi endüstriyel amaçlı kullanımlar, karbondioksit, gübre, lityum, ağır su, hidrojen gibi kimyasal maddelerin ve minerallerin üretimi, PVC profil doğrama, PVC ve PE boru üretimi, Plastik eşya ve ambalaj malzemesi, PVC profil doğrama, PVC ve PE boru, Tarım alet ve makinaları’ ile ilgili tesislerinde yatırımcı açısından cazip olabileceğinin altı çizildi.

