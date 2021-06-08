YATIRIM VE iSTiHDAM ARTIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ihracatta hedefin bu yıl 200 milyar doların üzerine çıkmak olduğunu belirtti, Yozgat'ta yatırıma dönük çalışmaların hızla devam ettiğinin altını çizdi.

Salgın dönemine baktıklarında sanayinin çarklarının tıkır tıkır işlemeye devam ettiğini gördüklerini vurgulayan Oktay, Ankara, İstanbul ve birçok ildeki sanayi odası başkanlarının, kendilerine ‘Hayatımız boyunca yatırım iştahının bu denli yüksek olduğu bir dönemi yaşamadık’’ dediklerini aktardı. Oktay, "Hamdolsun hedefimiz bu yıl 200 milyar doların üzerine çıkmak ihracatta. 200 milyarla 210 milyar dolar arasında bir hedefi yakalamaya çalışıyoruz. Hatta bunun da üzerine çıkmak yine kendi hedeflerimiz arasında. Bunu da başaracağız’’ diye konuştu. Artık Yozgat'ın ilçeleriyle birlik ve beraberliğini gösterme zamanın gelip de geçtiğini bildiren Oktay, yatırımda yerini almasını, Türkiye'nin kalkınmasındaki yerini almasını, istihdamda kendi istihdamını yerelde üretmesini, kendi üretimini gerçekleştirmesini, bu ihracat treninde artık Yozgatlının da olmasını istediklerini anlattı. Oktay, ‘’Var ama çok az, yetmez. Biz Yozgat'ı şöyle biliyoruz, vatan ve millet dendiğinde hiç sağına soluna bakmadan dosdoğru yürüyen, ölüme seve seve giden ve yakınını şehit verdiğinde, '2 çocuğum daha var, çocuklarım da bu vatan için feda olsun' diyen anne ve babaların olduğu bir memleket. 81 ilimizde de biz bunu yaşıyoruz. Bu toprağın insanı şunu da anlamalı, yatırım, üretim, istihdam, ihracat demek, Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi demek. Bu söylediğimiz konularda Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik duruyor olmamız demektir" ifadelerini kullandı.

YATIRIMLAR ARTTIRACAK

Yozgat'ta yatırıma dönük çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat-Yerköy arasında bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) çalışmaların salgın döneminde yüzde 90'ın üzerine çıktığını söyledi, OSB’de istihdamın arttığını, istihdamın 8 bine kadar da çıkarılmasını istediklerini kaydetti. Oktay, ‘’Hemen diğer tarafta Boğazlıyan OSB son derece müsait bir ortam... Kayseri hemen yanı başında, müthiş bir talep var. Boğazlıyan teşkilatıyla birlikte 'Biz varız' dedi. 'Biz varız' dediğinde çalışmak bir başka güzel oluyor. Biz de bütün gücümüzle yanlarında olduk. Yerelden kalkınma dedik. Arzumuz hemen Yozgat ve Sorgun arasındaki Bozok OSB'yi harekete geçirmektir. O çalışma da başladı. Oradaki hedefimiz de burayı tamamlamak’’ şeklinde konuştu. ‘’Ama neye ihtiyacımız var?’’ sorusunu yönelten Oktay, sorunun yanıtını ise ‘’OSB'yi yapıp da altyapısı yapıp tamamlamak bir şey ifade etmiyor. Doğalgaz sorunu da çözüyoruz. Altyapı yine Sanayi ve Teknoloji Bakanımız sağ olsun yakından takip ettiği bir proje sözü var ve bu yıl orayı tamamlayacağız. İhtiyacımız olan ne? Yatırım. Dolayısıyla kollarımızı sıvayıp Yozgat'a yatırımcıyı bir şekilde getiriyor olmamız gerek. Her birimizin görevi bu... Ben Yozgat'ın bunu da başaracağına yürekten inanıyorum. Ben şimdiden yapacağınız bütün çalışmalar için teşekkür ediyorum’’ diyerek, yanıtladı.