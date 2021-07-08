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Yatırım tesislerine ziyaret

Yozgat Valisi Ziya Polat, Akdağmadeni ilçesinde istihdam sağlayan tesisleri ziyaret edip, işletme yöneticileriyle sohbet etti.

08 Temmuz 2021 Perşembe 00:05
Yatırım tesislerine ziyaret

Vali Polat, ilçede faaliyet göstererek ilçe ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan tekstil ve sentetik fabrikalarını ziyaret etti. Vali Polat, firmaların faaliyetleri ile ilgili yetkililerden bilgi alarak, çalışanlarla sohbet etti. Akdağmadeni ilçesinde yaklaşık 300 kişinin çalışabileceği tekstil fabrikasında ilk etapta 160 kişinin istihdam edildiği kaydedildi. Belediyenin verdiği destekle açılan tekstil tesislerinde genel olarak kadınlar iş buldu.  Vali Polat, Akdağmadeni ilçesinde Doktor Bülent Oğuz Aile Sağlığı Merkezini de ziyaret etti. Polat, pandemi sürecinin baş mimarlarından olan sağlık çalışanlarıyla bir süre sohbet edip, bu zorlu süreçte göstermiş oldukları fedakarlıktan dolayı teşekkür etti.

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Yatırım Tesislerine Ziyaret
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