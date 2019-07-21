Yatırım programına alındı

Bozok Üniversitesi’nin kampüsünde sulama, pezyaj ve kullanım amaçlı inşa edilecek göletin yapımına başlanılacağı belirtildi. Üniversitenin Erdoğan Akdağ yerleşkesinde uzun süreden beri giderilemeyen su sorunu, DSİ tarafından inşa edilecek gölet ile sonlanacak. Geçtiğimiz yıllarda DSİ ekipleri tarafından yer keşfi yapılan ve projesi hazırlanan göletin, kurumun yatırım programına alındığı bildirildi. DSİ Bölge Müdürü Okan Bal, kampüs içerisinde yaklaşık 125 bin hektar alanı sulayacak, kampüsün yeşile bürünmesine vesile olacak ve su ihtiyacını giderecek olan göletin kısa sürede ihalesinin yapılarak, yapımına başlanılacağını ifade etti. •Haber: Mustafa TEKER•