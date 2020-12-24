Yatırım için yola düştü

Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bir araya gelerek 2020 yılı içinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Ekinci, 2020 yılı içerisinde yapılan çalışmaları ve projeleri masaya yatırırken, 2021 yılında yapılacak çalışmaların planlaması ve projeleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Ekinci daha sonra istihdam yaratacak yatırımla ilgili görüşmeler yapmak üzere İstanbul’a hareket etti. Başkan Ekinci, ‘’Bin kişilik bir istihdam paketi için görüşmelerimizi gerçekleştirdik, anlaşma sağladık. İstanbul’da ayrıntıları konuşup imzalarımızı atacağız’’ dedi. Başkan Ekinci, bugün yapılan görüşme hakkında bilgi vereceğini de kaydetti.