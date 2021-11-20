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Yatırım için gittiler

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Adana’da düzenlenen toplantıya katıldı.

20 Kasım 2021 Cumartesi 00:16
Yatırım için gittiler

Türkiye ve Almanya arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Adana Sanayi Odası’nın Almanya Büyükelçiliği iş birliğinde toplantı düzenlendi. Almanya Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Almanya Yatırım ve İşbirliği Günü Toplantısına Coşar da katılarak, ilçeye yapılabilecek yatırımlar konusunda temaslarda bulundu. Coşar, ‘’Bu programa ev sahipliği yapan Adana Valisi Sayın Süleyman Elban, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zeki Kıvanç ve aynı zamanda Türkiye-Almanya Yatırım Birlik Başkanı Sayın Gencay Koyunbaşoğlu’na nazik misafirperverliği ve yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Küresel temaslar, ticaret ve yatırım örnek iş birlikleriyle ilçemizin bugünü ve yarınları için çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

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