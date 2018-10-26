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Yatırım fırsatları anlatıldı

YOZGAT’ta ki yatırım fırsatlarını yerinde incelemek, bundan sonraki yapılacak çalışmalara destek olunması amacıyla Yozgat’a gelen yedi isimden oluşan ATO Ekonomi Kulübü’nden heyet üyeleri, Orta Anadolu Kalkına Ajansı’nda gerçekleştirilen brifingde, Yozgat’ın yatırım fırsatları konusunda bilgi edindi.

Yatırım fırsatları anlatıldı

YOZGAT’ta ki yatırım fırsatlarını yerinde incelemek, bundan sonraki yapılacak çalışmalara destek olunması amacıyla Yozgat’a gelen yedi isimden oluşan ATO Ekonomi Kulübü’nden heyet üyeleri, Orta Anadolu Kalkına Ajansı’nda gerçekleştirilen brifingde, Yozgat’ın yatırım fırsatları konusunda bilgi edindi.

26 Ekim 2018 Cuma 07:00
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Yatırım fırsatları anlatıldı

Ankara Merkezli bin işadamının üye olduğu Ekonomi Kulübü Sivil Toplum Derneği yönetiminden işadamlarına,  ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız sunumda bulundu. Yıldız, ‘’Her zaman bahsettiğimiz gibi amacımız yatırımcı ve girişimciler ile uzun vadeli dostluklar kurmaktır. Ankara’da bu kulübün iş adamları ile iletişim kurma kararı alıp, uygulamaya koyduk’’ dedi.
Yıldız, gerçekleştirdiği sunumda, ‘’Yozgat Valiliğimizin öncülüğünde başlatmış olduğumuz çalışma kapsamında, yatırımcı Yozgat'a nasıl yatırım yapar? konusunu inceledik. Yatırımcı, yapacağı yatırım için hammadde varsa yatırım yapar. Bizim çimento fabrikamız, tuğla fabrikalarımız, Kalakim yatırımları hammaddeye bağlı olarak kurulmuş yatırımlarımızdır. Öncelikle teşvikte öncelikli 5'inci bölgedeyiz. Gerçekten OSB'de iş yapmak isteyen firmalar için cezbedicidir. Batı illerine en yakın 5'inci bölgede yer alan 3 ilden birisiyiz’’ ifadelerini kullandı. 
 

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