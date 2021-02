Yatırım çalışmaları değerlendirildi

Valilik salonunda Yozgat Valisi Ziya Polat Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, 13 ilçe kaymakamı, belediye başkanları, ilgili kurum müdürleri katıldı. 13 ilçe Kaymakam ve ilgili kurum müdürleri kendi ilçelerinde yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. İlçelerin yatırımlarını tanıtımından sonra Yozgat Valisi Ziya Polat il genelinde yapılan ve yapılacak olan yatırımları değerlendirdi. Vali Polat, her ilçede en az bir kütüphane, Gençlik Merkezi, kadın girişim kooperatiflerinin olması gerektiğini söyledi. Çocukların her birine devlet olarak dokunulması gerektiğini dile getiren Vali Polat, ‘’Türkiye’de dördüncüsü gerçekleştirilecek olan çocuk kütüphanesini Yozgat’ta yapmayı amaçlıyoruz. Bağımlılıkla mücadele bağımlı olunmadan yapılmalıdır. Her yetim ve öksüz çocuğumuzun isteğini yerine getireceğiz. Gidin ziyaret edin. Her daim yanlarında olun, çocuklara sorun ne istediğini ve o isteği de yerine getirin. İlimizde bulunan öksüz ve yetim çocukların hepsi eksiksiz olarak ziyaret edip ne istiyorsa yerine getireceğiz. Yozgat ilinde aç ve açıkta kimse istemiyoruz. Kimse açım, açıktayım demeyecek’’ dedi.