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YATIRIM ÇAĞRISI

YOZGAT Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Selim Türker, AB ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmekte olan, yatırıma yönelik hibe desteği ile ilgili üçüncü başvuru çağrısının ilana çıktığını söyledi.

YATIRIM ÇAĞRISI

YOZGAT Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Selim Türker, AB ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmekte olan, yatırıma yönelik hibe desteği ile ilgili üçüncü başvuru çağrısının ilana çıktığını söyledi.

22 Aralık 2017 Cuma 07:00
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YATIRIM ÇAĞRISI

Türker, 2020 yılına kadar yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvuruların yapılacağı iller arasında Yozgat’ın da bulunduğunu ifade etti. Türker, ‘Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında sadece ‘tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar’ tedbiri ile ‘çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme’ tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir’ dedi.

Bu kapsamda, hazırlanacak başvurularda yatırım sürelerinin en fazla 18 ay olarak planlanması gerektiğine dikkat çeken Türker, ‘Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır. Başvuru çağrı döneminde, kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı, söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir’ diye konuştu.

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