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YATAK SAYISI ARTIRILDI

Yozgat Şehir Hastanesi’nde korona virüs salgını nedeniyle Yataklı Yoğun Bakım ünitesinin yatak sayısı artırıldı. 56 yatağa ilave olarak 16 yatak daha ilave edildiği bildirildi. Bu güne kadar bin 400 civarı PCR testi pozitif hastaya tedavi uygulandı, haftalık 150-200 arası korona virüs şüphelisi hasta hastanede gözlem altında tutulduğu kaydedildi.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 00:58
YATAK SAYISI ARTIRILDI

YOZGAT Şehir Hastanesi, son günlerde hasta sayısının artması üzerine mevcut yatak sayısını artırdı. Kurban Bayramı sonrasında Yozgat’ta bin 400 civarındaki vatandaşın testinin pozitif çıkarak, tedavilerinin yapıldığı, haftada 150 ila 200 arasında vatandaşın hastanede gözlem altına alındığı kaydedildi. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, eksiksiz sağlık hizmetlerini sunabilmek adına çalışmalar yaptıklarını, bu kapsamda yoğun pandemi sürecinde Korona virüs Hastaları için 56 Yataklı Yoğun Bakım yatak sayısına ihtiyaç dahilinde 16 Yoğun Bakım yatağı daha eklendiğini söyledi. 

KALİTELİ HİZMET
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekim Uzman Dr. Kozan, hastaneye başvuran hastalara her türlü sağlık hizmetini en iyi şekilde vermek, sahip oldukları en büyük yükümlülüklerden birisi olduğunu kaydetti. Başhekim Kozan, ‘’Dünyada ve Ülkemizde malum yoğun geçmekte olan bir pandemi süreci bulunmaktadır. Bu süreçte ihtiyaç olduğu için 56 olan Yoğun Bakım Yatak sayımıza korona virüs hastaları için 16 adet daha yoğun bakım yatağı ekleyerek, toplam Yoğun Bakım Yatak sayımızı 72’ye çıkardık. Yozgat merkez ve çevre nüfusuna hizmet verebilecek donanım, personel kapasitesine ve ihtiyaç duyulması halinde servislerimizde bulunan negatif basınçlı odaları da yoğun bakım odasına çevrilebilecek hasta odalarına sahip bulunmaktayız’’ dedi. 

140 HASTA TEDAVİ EDİLDİ
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, ülkemizde vakaların çıkmaya başladığı 11 Mart tarihinden 22 Haziran tarihine kadar hastanede 140 PCR testi pozitif hastanın tedavi edilerek, evlerine gönderildiğini aktardı. Kozan, ‘’22 Haziran tarihinden itibaren ise araya Kurban Bayramı’nın da girmesi, iller arası seyahatlerin fazlalaşmasıyla birlikte vakalarda yoğun bir artış gözlendi. Bu güne kadar bin 400 civarı PCR testi pozitif hastaya tedavi uygulandı, haftalık 150-200 arası korona virüs şüphelisi hasta kurumumuzda gözlem altında tutuldu’’ diye konuştu. Başhekim Kozan, pandemi süresince tedbirlere uyulması, sokağa maskesiz çıkılmaması, 1,5 metre sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti. 

UYARILARDA BULUNDU
Kozan, ‘’Kendimizi, sevdiklerimizi ve çevremizi ancak böyle kurallara hassasiyet göstererek koruyabiliriz. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uymamız ileriki kuralsız yaşama daha kolay ulaşmamızı sağlayacaktır. Hastalarımıza acil şifa ve yoğun çalışma temposunda bulunan tüm mesai arkadaşlarıma ve değerlik halkımıza sağlıklı günler dilerim” ifadelerini kullandı.

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YATAK SAYISI ARTIRILDI
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