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Yastık kılıfı çanta oluyor

SORGUN Halk Eğitim Merkezi plastik poşet kullanımının azaltılması kampanyasına farklı bir destek sundu.

Yastık kılıfı çanta oluyor

SORGUN Halk Eğitim Merkezi plastik poşet kullanımının azaltılması kampanyasına farklı bir destek sundu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Yastık kılıfı çanta oluyor

Kurulan atölyede, evlerde eskiyen, kullanılmayan yastık kılıflarını estetik bez çantalara dönüştürülüyor. Bez çantaların üzerinde kurum logosu yer alırken, uzun ömürlü bez çantaların plastik poşetlere alternatif olduğu bildirildi. Kurum bünyesinde üretilen bez çantaların ucuz fiyatlarla satışa sunulduğu söylendi. Naylon poşet kullanımının en aza indirilmesi, hiç kullanılmaması için Sorgun Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursa katılan 15 kursiyerin, üretimini yaptığı bez çantalar ilgi görüyor. Günlük ortalama 50 bez çanta yapılarak, pazara sunuluyor, gelen talepler doğrultusunda da üretim yapılıyor. 

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