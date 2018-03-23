Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli, Alparslan Türkeş Huzurevi ile birlikte hane ziyaretinde bulundu. Yapılan ziyaretlerde, kurum personeli yaşlılarla sohbet edip, istek ve talepleri konusunda bilgiler edindi. Yaşlıların anılarını da dinleyen personel, ‘Gerçekten yaşlılarla vakit geçirmek güzelmiş’ ifadesini kullandı.