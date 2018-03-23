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Yaşlılarla sohbet

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli, yaşlıları yaşadıkları mekanlarda ziyaret edip, sohbet etti.

Yaşlılarla sohbet

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli, yaşlıları yaşadıkları mekanlarda ziyaret edip, sohbet etti.

23 Mart 2018 Cuma 07:00
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Yaşlılarla sohbet

Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli, Alparslan Türkeş Huzurevi ile birlikte hane ziyaretinde bulundu. Yapılan ziyaretlerde, kurum personeli yaşlılarla sohbet edip, istek ve talepleri konusunda bilgiler edindi. Yaşlıların anılarını da dinleyen personel, ‘Gerçekten yaşlılarla vakit geçirmek güzelmiş’ ifadesini kullandı.

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