Yaşlılarla bir araya geldiler

Huzurevinde kalan sakinler için zamanı birlikte geçirmenin altın değerinde olduğunu söyledi. Neşeli, yapılan her ziyaretin ulu çınarların hafızasının güçlü kalmasına, ruhsal durumlarının gün boyu mutluluk hissini en yüksekte seviyede yaşamasına, sosyalleşmelerine büyük katkı sağladığını dile getirdi. Daha da önemlisinin kendilerini değerli hissetmelerine olanak sağladıklarına dikkat çeken Neşeli, ‘’Her ziyaret huzurevinde kalan misafirlerimizin özlem duygusunu yatıştırmaktadır. Maalesef pandemi nedeniyle ziyaretler yapılamamakta. Birinci derece yakınlarına ziyaret izni olsa da Covit19 tedbirleri kapsamında kısa ve mesafeli ziyaret gerçekleştirilmektedir. İl Müdürlüğümüz yaşlı refahı ve mutluğu için kurum içi sosyal etkinlikler ile yaşlıların günlerini pozitif bir şekilde geçirmeleri, sosyal yalnızlık hissetmemeleri için çalışmaktalar. İl Müdürlüğü olarak idari kadromuzla maske ve mesafe kuralına dikkat ederek Esenli Bilal Şahin Huzurevimizi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledik ve ulu çınarlar ile sohbet ettik. Yaşlılarımız pandeminin sona ermesini ümitle bekliyorlar’’ dedi.